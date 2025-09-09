سیاست
2 دقیقه خواندن
نخست‌وزیر سابق تایلند به یک سال زندان محکوم شد
دیوان عالی تایلند حکم یک سال زندان برای تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر پیشین این کشور، صادر کرد.
نخست‌وزیر سابق تایلند به یک سال زندان محکوم شد
تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تایلند در دادگاه عالی بانکوک، تایلند / عکس: Reuters
9 سپتامبر 2025

تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر پیشین تایلند، به دستور دیوان عالی این کشور به یک سال زندان محکوم شد. دیوان اعلام کرد که دوران محکومیت وی در سال ۲۰۲۳ به دلیل انتقال به بیمارستان به طور قانونی سپری نشده است. پیش از این، تاکسین با استفاده از عفو سلطنتی و برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان، از زندان آزاد شده بود.

تاکسین ۷۶ ساله پیش‌تر به هشت سال زندان به دلیل فساد و سوءاستفاده از قدرت محکوم شده بود، اما با عفو سلطنتی، دوران محکومیتش کاهش یافت و او در قالب برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان آزاد شد.

قاضی دیوان عالی در قرائت حکم گفت: انتقال متهم به بیمارستان قانونی نبوده است، متهم می‌دانسته بیماری او فوریتی نداشته و اقامت در بیمارستان نمی‌تواند به عنوان دوران حبس محسوب شود.

مطالب پیشنهادی

تاکسین هنگام ورود به دادگاه لبخند زد و برای عکس گرفتن توقف کرد. پائتونگتارن شیناواترا، دختر وی، که بدون پدر دادگاه را ترک کرد، به خبرنگاران گفت: پدرم با روحیه خوب است و همچنان به عنوان یک رهبر معنوی، با هدف بهبود زندگی مردم، فعالیت می‌کند.

تاکسین در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ به نخست‌وزیری انتخاب شد، اما پس از پایان دوره دومش در پی کودتای نظامی، به تبعید رفت. زمان بازگشت و انتقال وی به بیمارستان با تشکیل حزب فو تای همزمان شد که موجب بروز شک و گمان عمومی درباره امکان برخورد ویژه شد.

بخش جنایی دیوان عالی برای افراد دارای سمت سیاسی از آوریل تحقیقات خود را آغاز کرده و مقامات زندان و پزشکی را بررسی کرده است تا صحت اجرای حکم مشخص شود. این حکم تنها چند روز پس از برکناری حزب فو تای و پائتونگتارن، دختر شیناواترا از نخست‌وزیری صادر شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us