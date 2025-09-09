تاکسین شیناواترا، نخستوزیر پیشین تایلند، به دستور دیوان عالی این کشور به یک سال زندان محکوم شد. دیوان اعلام کرد که دوران محکومیت وی در سال ۲۰۲۳ به دلیل انتقال به بیمارستان به طور قانونی سپری نشده است. پیش از این، تاکسین با استفاده از عفو سلطنتی و برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان، از زندان آزاد شده بود.
تاکسین ۷۶ ساله پیشتر به هشت سال زندان به دلیل فساد و سوءاستفاده از قدرت محکوم شده بود، اما با عفو سلطنتی، دوران محکومیتش کاهش یافت و او در قالب برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان آزاد شد.
قاضی دیوان عالی در قرائت حکم گفت: انتقال متهم به بیمارستان قانونی نبوده است، متهم میدانسته بیماری او فوریتی نداشته و اقامت در بیمارستان نمیتواند به عنوان دوران حبس محسوب شود.
تاکسین هنگام ورود به دادگاه لبخند زد و برای عکس گرفتن توقف کرد. پائتونگتارن شیناواترا، دختر وی، که بدون پدر دادگاه را ترک کرد، به خبرنگاران گفت: پدرم با روحیه خوب است و همچنان به عنوان یک رهبر معنوی، با هدف بهبود زندگی مردم، فعالیت میکند.
تاکسین در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ به نخستوزیری انتخاب شد، اما پس از پایان دوره دومش در پی کودتای نظامی، به تبعید رفت. زمان بازگشت و انتقال وی به بیمارستان با تشکیل حزب فو تای همزمان شد که موجب بروز شک و گمان عمومی درباره امکان برخورد ویژه شد.
بخش جنایی دیوان عالی برای افراد دارای سمت سیاسی از آوریل تحقیقات خود را آغاز کرده و مقامات زندان و پزشکی را بررسی کرده است تا صحت اجرای حکم مشخص شود. این حکم تنها چند روز پس از برکناری حزب فو تای و پائتونگتارن، دختر شیناواترا از نخستوزیری صادر شد.