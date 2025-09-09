تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر پیشین تایلند، به دستور دیوان عالی این کشور به یک سال زندان محکوم شد. دیوان اعلام کرد که دوران محکومیت وی در سال ۲۰۲۳ به دلیل انتقال به بیمارستان به طور قانونی سپری نشده است. پیش از این، تاکسین با استفاده از عفو سلطنتی و برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان، از زندان آزاد شده بود.

تاکسین ۷۶ ساله پیش‌تر به هشت سال زندان به دلیل فساد و سوءاستفاده از قدرت محکوم شده بود، اما با عفو سلطنتی، دوران محکومیتش کاهش یافت و او در قالب برنامه آزادی زودهنگام برای سالمندان آزاد شد.

قاضی دیوان عالی در قرائت حکم گفت: انتقال متهم به بیمارستان قانونی نبوده است، متهم می‌دانسته بیماری او فوریتی نداشته و اقامت در بیمارستان نمی‌تواند به عنوان دوران حبس محسوب شود.