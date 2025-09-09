بعدازظهر سهشنبه ۹ سپتامبر، بعد از شنیده شدن صدای چندین انفجار در دوحه، پایتخت قطر و برخاستن ستونهایی از دود، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، قطر آغاز و مسئولیت کامل آن را بر عهده میگیرد. قطر این اقدام را نقض قوانین بینالمللی توصیف کرده و تایید کرد تحقیقات در بالاترین سطح در این زمینه ادامه دارد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز، حملات اسرائیل به قطر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توصیف کرد.
از سوی دیگر، سفارت ایالات متحده در قطر، پس از گزارشها درباره حملات اسرائیل به غزه، از شهروندان آمریکایی خواست تا در مکانهای امن بمانند و احتیاطهای لازم را رعایت کنند.
در اولین دقایق بعد از شنیده شدن صدای انفجارها در دوحه، سخنگوی ارتش اسرائیل بدون ذکر محل دقیق حملات، اعلام کرد ارتش اسرائیل «حملهای دقیق» برای هدف قرار دادن رهبران حماس انجام داده است. حماس نیز تایید کرد، هیئت مذاکرهکنندهاش، در جریان نشستی در دوحه، قطر هدف حمله قرار گرفته است.
این در حالی است که یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد هدف حمله «خلیل الحیه»، نایب رهبر حماس، و «ظاهر جبارین»، مقام ارشد حماس بوده است.
شبکه الجزیره به نقل از منابع حماس گزارش داد که تیم مذاکرهکننده حماس در جریان نشستی در دوحه که درباره آخرین پیشنهاد آتشبس دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بحث میکرده که هدف قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه ترکیه، ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد، حمله اسرائیل در دوحه، گواه روشنی بر سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی است.