سیاست
2 دقیقه خواندن
حمله اسرائیل به خاک قطر؛ دوحه نقض قوانین بین‌المللی را محکوم کرد
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، قطر آغاز و اجرا کرده است و مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.
حمله اسرائیل به خاک قطر؛ دوحه نقض قوانین بین‌المللی را محکوم کرد
ساختمانی آسیب دیده، پس از حمله اسرائیل به دوحه، قطر / عکس: رویترز
9 سپتامبر 2025

بعدازظهر سه‌شنبه ۹ سپتامبر، بعد از شنیده شدن صدای چندین انفجار در دوحه، پایتخت قطر و برخاستن ستون‌هایی از دود، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، قطر آغاز و مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد. قطر این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده و تایید کرد تحقیقات در بالاترین سطح در این زمینه ادامه دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز، حملات اسرائیل به قطر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توصیف کرد.

از سوی دیگر، سفارت ایالات متحده در قطر، پس از گزارش‌ها درباره حملات اسرائیل به غزه، از شهروندان آمریکایی خواست تا در مکان‌های امن بمانند و احتیاط‌های لازم را رعایت کنند.

در اولین دقایق بعد از شنیده شدن صدای انفجارها در دوحه، سخنگوی ارتش اسرائیل بدون ذکر محل دقیق حملات، اعلام کرد ارتش اسرائیل «حمله‌ای دقیق» برای هدف قرار دادن رهبران حماس انجام داده است. حماس نیز تایید کرد، هیئت مذاکره‌کننده‌اش، در جریان نشستی در دوحه، قطر هدف حمله قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

این در حالی است که یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد هدف حمله «خلیل الحیه»، نایب رهبر حماس، و «ظاهر جبارین»، مقام ارشد حماس بوده است.

شبکه الجزیره به نقل از منابع حماس گزارش داد که تیم مذاکره‌کننده حماس در جریان نشستی در دوحه که درباره آخرین پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بحث می‌کرده که هدف قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه ترکیه، ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد، حمله اسرائیل در دوحه، گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی است.


اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us