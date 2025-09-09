سیاست
1 دقیقه خواندن
نتانیاهو: ۵۰ برج بلند در غزه طی دو روز بمباران شده است
بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نیروهای اسرائیل طی دو روز گذشته ۵۰ برج بلند در غزه را بمباران کرده‌اند و وعده تخریب‌های بیشتری را داده‌اند. حماس این اظهارات را «ساديسم جنایی» توصیف کرد.
نتانیاهو: ۵۰ برج بلند در غزه طی دو روز بمباران شده است
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری / عکس: AP
9 سپتامبر 2025

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی اعلام کرد نیروهای اسرائیل، طی دو روز گذشته ۵۰ برج بلند، پناهگاه صدها غیرنظامی در غزه را هدف قرار داده و بمباران کرده‌اند. وی تصریح کرد ارتش اسرائیل وعده داده‌ حملات بیشتری انجام بدهد و او این اقدامات را مقدمه‌ای برای عملیات زمینی گسترده توصیف نمود و هشدار داد ساکنان غزه، آن منطقه را ترک کنند. حماس این اظهارات را محکوم و آن را «شکل آشکار سادیسم و جنایت‌پیشگی» توصیف نمود.

نتانیاهو در این پیام ویدیویی اعام کرد: اکنون همه این اقدامات تنها مقدمه‌ای برای عملیات اصلی و شدیدتر است، مانور زمینی نیروهای ما که هم‌اکنون در غزه در حال سازماندهی هستند. او خطاب به ساکنان غزه هشدار داد: این تنها مقدمه عملیات اصلی و قدرتمند است، بنابراین به ساکنان غزه می‌گویم: شما هشدار دریافت کرده‌اید، از آنجا خارج شوید.

مطالب پیشنهادی

براساس گزارش‌ها، از روز جمعه نیروهای اسرائیلی حملات به ساختمان‌های بلند و چندین طبقه در غزه را که صدها غیرنظامی آواره در آن‌ها پناه گرفته بودند، آغاز کرده‌اند و این حملات بخشی از راهبرد برای پیشروی در این منطقه عنوان شده است. نتانیاهو با تأکید بر ادامه عملیات گفت: این تازه آغاز کار است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us