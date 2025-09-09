بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی اعلام کرد نیروهای اسرائیل، طی دو روز گذشته ۵۰ برج بلند، پناهگاه صدها غیرنظامی در غزه را هدف قرار داده و بمباران کرده‌اند. وی تصریح کرد ارتش اسرائیل وعده داده‌ حملات بیشتری انجام بدهد و او این اقدامات را مقدمه‌ای برای عملیات زمینی گسترده توصیف نمود و هشدار داد ساکنان غزه، آن منطقه را ترک کنند. حماس این اظهارات را محکوم و آن را «شکل آشکار سادیسم و جنایت‌پیشگی» توصیف نمود.

نتانیاهو در این پیام ویدیویی اعام کرد: اکنون همه این اقدامات تنها مقدمه‌ای برای عملیات اصلی و شدیدتر است، مانور زمینی نیروهای ما که هم‌اکنون در غزه در حال سازماندهی هستند. او خطاب به ساکنان غزه هشدار داد: این تنها مقدمه عملیات اصلی و قدرتمند است، بنابراین به ساکنان غزه می‌گویم: شما هشدار دریافت کرده‌اید، از آنجا خارج شوید.