نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، یکشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۲۵ هزار مرد و زن از نیروهای مسلح ملی بولیواری را در مرز با کلمبیا و سواحل شمال شرقی کشور، جایی که بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی ونزوئلا قرار دارند، مستقر کرده است.

وی افزود که هدف از این اقدام دفاع از حاکمیت ملی، امنیت کشور و تلاش برای صلح است.

مادورو به‌طور صریح به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره نکرد، اما این اقدام همزمان با اقدامات آمریکا برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلا انجام شده است.

هفته گذشته، نیروهای آمریکایی یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را در کارائیب منهدم کردند که ۱۱ نفر روی آن حضور داشتند. ترامپ مدعی شد این قایق متعلق به باند جنایی «ترن د آراگوآ» ونزوئلا بوده است، اگرچه شواهد کمی برای اثبات این ادعا ارائه شد.

وی همچنین تهدید کرده است که اگر جنگنده‌های ونزوئلا به نیروهای آمریکایی خطر وارد کنند، آن‌ها را سرنگون خواهد کرد، پس از آنکه دو هواپیمای ونزوئلا نزدیک یک ناو آمریکایی در آب‌های بین‌المللی پرواز کردند.

آمریکا اقدام به استقرار گسترده‌ای در منطقه کارائیب کرده است؛ هشت ناو جنگی، از جمله ناوهای مجهز به موشک با برد صدها مایل، کشتی‌هایی با بیش از ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و جنگنده‌های F-35، که بزرگ‌ترین نمایش قدرت نظامی آمریکا در کارائیب طی دهه‌ها محسوب می‌شود.

بر اساس منابع نظامی، نیروهای مسلح ونزوئلا حدود ۱۲۳ هزار نفر عضو دارند و مادورو اعلام کرده که ۲۲۰ هزار نفر دیگر نیز در بسیج مردمی ثبت‌نام کرده‌اند.