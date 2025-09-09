سیاست
3 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور ونزوئلا از استقرار ۲۵ هزار سرباز در مرزهای این کشور خبر داد
رئیس‌جمهور ونزوئلا از استقرار ۲۵ هزار سرباز در سواحل کارائیب و مرز با کلمبیا خبر داد، اقدامی که در بحبوحه تنش‌های رو به افزایش با ایالات متحده انجام شده و خطر رویارویی مستقیم میان واشنگتن و کاراکاس را افزایش می‌دهد.
رئیس‌جمهور ونزوئلا از استقرار ۲۵ هزار سرباز در مرزهای این کشور خبر داد
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا / عکس: Reuters
9 سپتامبر 2025

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، یکشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۲۵ هزار مرد و زن از نیروهای مسلح ملی بولیواری را در مرز با کلمبیا و سواحل شمال شرقی کشور، جایی که بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی ونزوئلا قرار دارند، مستقر کرده است.

 وی افزود که هدف از این اقدام دفاع از حاکمیت ملی، امنیت کشور و تلاش برای صلح است.

 مادورو به‌طور صریح به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره نکرد، اما این اقدام همزمان با اقدامات آمریکا برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلا انجام شده است.

هفته گذشته، نیروهای آمریکایی یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را در کارائیب منهدم کردند که ۱۱ نفر روی آن حضور داشتند. ترامپ مدعی شد این قایق متعلق به باند جنایی «ترن د آراگوآ» ونزوئلا بوده است، اگرچه شواهد کمی برای اثبات این ادعا ارائه شد.

 وی همچنین تهدید کرده است که اگر جنگنده‌های ونزوئلا به نیروهای آمریکایی خطر وارد کنند، آن‌ها را سرنگون خواهد کرد، پس از آنکه دو هواپیمای ونزوئلا نزدیک یک ناو آمریکایی در آب‌های بین‌المللی پرواز کردند.

آمریکا اقدام به استقرار گسترده‌ای در منطقه کارائیب کرده است؛ هشت ناو جنگی، از جمله ناوهای مجهز به موشک با برد صدها مایل، کشتی‌هایی با بیش از ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و جنگنده‌های F-35، که بزرگ‌ترین نمایش قدرت نظامی آمریکا در کارائیب طی دهه‌ها محسوب می‌شود.

 بر اساس منابع نظامی، نیروهای مسلح ونزوئلا حدود ۱۲۳ هزار نفر عضو دارند و مادورو اعلام کرده که ۲۲۰ هزار نفر دیگر نیز در بسیج مردمی ثبت‌نام کرده‌اند.

مطالب پیشنهادی

همزمان، پنتاگون اعلام کرد که پیت هگست، رئیس پنتاگون، روز دوشنبه به‌طور غیرمنتظره‌ای به پورتوریکو سفر کرده است، در حالی که ایالات متحده از نیروهای مستقر در کارائیب برای مقابله با باندهای مواد مخدر استفاده می‌کند.

 هگست در این سفر همراه با ژنرال دن کین، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا، همراه بود و توسط جنیفر گونزالس-کولون، فرماندار پورتوریکو، مورد استقبال قرار گرفتند. فرماندار در پیام خود از ترامپ و دولت وی تشکر کرد و ارزش استراتژیک پورتوریکو برای امنیت ملی آمریکا و مبارزه با باندهای مواد مخدر را یادآور شد.

آمریکا مادورو را رهبر یک کارتل کوکائین می‌داند و جایزه دستگیری وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است تا برای اتهامات مواد مخدر محاکمه شود.

 حمله آمریکا به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر، اقدامی نادر است، زیرا معمولاً این قایق‌ها پس از شناسایی توقیف و خدمه آن‌ها بازداشت می‌شوند. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که عملیات ضربتی علیه کارتل‌های مواد مخدر ادامه خواهد داشت و حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه کارائیب ادامه می‌یابد.

مرتبطTRT فارسی - رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به نخست وزیر؛ دولت بایرو سقوط کرد

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us