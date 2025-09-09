سیاست
اعتصاب غذای پزشکان سوئیسی در اعتراض به وضعیت غزه مقابل پارلمان
گروهی از پزشکان سوئیسی با اعتصاب غذا مقابل پارلمان این کشور خواستار اقدام دولت علیه اسرائیل به دلیل وضعیت غزه شدند.
پزشکان سوئیسی در اعتراض به نسل‌کشی اسرائیل در غزه، در مقابل پارلمان این کشور دست به اعتصاب غذا زدند / عکس: Reuters
9 سپتامبر 2025

جمعی از پزشکان سوئیسی، مقابل پارلمان این کشور دست به اعتصاب غذا زدند. آنان در چارچوب یک حرکت اعتراضی، به صورت دو نفره و در دوره‌های ۲۴ ساعته، تا پایان نشست پارلمان در ماه سپتامبر اعتصاب خود را ادامه خواهند داد. پزشکان با پوشیدن روپوش‌های سفید که به‌صورت نمادین به خون مصنوعی، آغشته شده و استفاده از گوشی‌های پزشکی، خواستار اقدام دولت در قبال «نسل‌کشی در غزه» شدند.

پروفسور پیترو ماجنو-هارست، جراح و عضو گروه «کادر درمان سوئیس علیه نسل‌کشی» گفت: روپوش سفید قرار بود از جان شما محافظت کند. امروز اگر بخواهید زنده بمانید باید آن را از تن درآورید. این غیرقابل تحمل است و غیرقابل تحمل‌تر آن است که ما هیچ واکنشی نشان نمی‌دهیم.

پروفسور کارل بلانشه، رئیس مرکز مطالعات بشردوستانه ژنو نیز اظهار داشت: می‌توان گفت دولت در حال حاضر سکوت کرده، منفعل است و تا حدی هم می‌توان آن را ترسویی نامید. امروز زمان تغییر فرا رسیده است.

نیکولا بیدو، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس، در واکنش به این اعتراض گفت: سوئیس به‌شدت نگران وضعیت انسانی در غزه است و بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌شود. او افزود: شورای فدرال بر این باور است که به رسمیت شناختن فلسطین بخشی از چشم‌انداز صلح پایدار بر اساس راه‌حل دو دولتی است.

