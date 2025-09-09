جمعی از پزشکان سوئیسی، مقابل پارلمان این کشور دست به اعتصاب غذا زدند. آنان در چارچوب یک حرکت اعتراضی، به صورت دو نفره و در دوره‌های ۲۴ ساعته، تا پایان نشست پارلمان در ماه سپتامبر اعتصاب خود را ادامه خواهند داد. پزشکان با پوشیدن روپوش‌های سفید که به‌صورت نمادین به خون مصنوعی، آغشته شده و استفاده از گوشی‌های پزشکی، خواستار اقدام دولت در قبال «نسل‌کشی در غزه» شدند.

پروفسور پیترو ماجنو-هارست، جراح و عضو گروه «کادر درمان سوئیس علیه نسل‌کشی» گفت: روپوش سفید قرار بود از جان شما محافظت کند. امروز اگر بخواهید زنده بمانید باید آن را از تن درآورید. این غیرقابل تحمل است و غیرقابل تحمل‌تر آن است که ما هیچ واکنشی نشان نمی‌دهیم.

پروفسور کارل بلانشه، رئیس مرکز مطالعات بشردوستانه ژنو نیز اظهار داشت: می‌توان گفت دولت در حال حاضر سکوت کرده، منفعل است و تا حدی هم می‌توان آن را ترسویی نامید. امروز زمان تغییر فرا رسیده است.

نیکولا بیدو، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس، در واکنش به این اعتراض گفت: سوئیس به‌شدت نگران وضعیت انسانی در غزه است و بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌شود. او افزود: شورای فدرال بر این باور است که به رسمیت شناختن فلسطین بخشی از چشم‌انداز صلح پایدار بر اساس راه‌حل دو دولتی است.