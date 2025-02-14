رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سفر اخیر خود به کشورهای آسیایی مالزی، اندونزی و پاکستان، اهداف راهبردی ترکیه در تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، دفاعی و فرهنگی را مورد تأکید قرار داد. این سفر که بخشی از سیاست «دوباره آسیا» است، منجر به امضای چندین تفاهم‌نامه و توافقنامه در زمینه‌های مختلف و تاکید بر توسعه روابط تجاری و دفاعی با این کشورها شد.

رئیس‌جمهور اردوغان در ابتدای سخنان خویش به بیان اهداف این سفر پرداخت و گفت: این سفر برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود، زیرا هدف ما تقویت روابط ترکیه با کشورهای مالزی، اندونزی و پاکستان و ارتقاء همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دفاعی می‌باشد. همچنین این سفر بخشی از تلاش‌های ترکیه برای تقویت همکاری‌ها در قاره آسیا و اجرای برنامه‌هایی بود که از زمان آغاز سیاست «دوباره آسیا» در سال ۲۰۱۹ در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیدار رئیس‌جمهور اردوغان و نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، در مالزی امضای ۱۱ تفاهم‌نامه در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع دفاعی، فناوری و انرژی بود. رئیس‌جمهور اردوغان در این خصوص بیان داشت: ما توافق کردیم که شراکت استراتژیک خود با مالزی را در چارچوب کمیسیون‌های مشترک و پروژه‌های مشترک بیشتر گسترش دهیم.

ایشان همچنین به اهدای خودروی الکتریکی توگ به نخست‌وزیر مالزی اشاره کرد و این اقدام را نمادی از همبستگی و روابط دوستانه دو کشور دانست.

اردوغان در سفر به اندونزی، با رئیس‌جمهور این کشور، پرابوو سوبیانتو، دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف درباره توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ویژه در بخش‌های زیرساختی و تولید مشترک در صنایع دفاعی بحث و تبادل نظر کردند.

اردوغان در این خصوص خاطرنشان کرد که اندونزی با رشد اقتصادی چشمگیر خود در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در سطح جهانی است و ترکیه در نظر دارد در این مسیر به عنوان یک شریک استراتژیک در کنار اندونزی حضور داشته باشد.

ایشان همچنین به هدف افزایش تجارت بین دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار اشاره کرد: ما قصد داریم همکاری‌های خود را به نحوی گسترش دهیم که منافع بلندمدت هر دو کشور تأمین شود.

سومین مقصد این سفر پاکستان بود. رئیس‌جمهور اردوغان در اسلام‌آباد با رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری و نخست‌وزیر این کشور، شهباز شریف دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های دفاعی، انرژی، معدن و کشاورزی به تبادل نظر پرداخت.