رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در سفر اخیر خود به کشورهای آسیایی مالزی، اندونزی و پاکستان، اهداف راهبردی ترکیه در تقویت همکاریها در زمینههای اقتصادی، دفاعی و فرهنگی را مورد تأکید قرار داد. این سفر که بخشی از سیاست «دوباره آسیا» است، منجر به امضای چندین تفاهمنامه و توافقنامه در زمینههای مختلف و تاکید بر توسعه روابط تجاری و دفاعی با این کشورها شد.
رئیسجمهور اردوغان در ابتدای سخنان خویش به بیان اهداف این سفر پرداخت و گفت: این سفر برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود، زیرا هدف ما تقویت روابط ترکیه با کشورهای مالزی، اندونزی و پاکستان و ارتقاء همکاریها در زمینههای مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دفاعی میباشد. همچنین این سفر بخشی از تلاشهای ترکیه برای تقویت همکاریها در قاره آسیا و اجرای برنامههایی بود که از زمان آغاز سیاست «دوباره آسیا» در سال ۲۰۱۹ در حال پیگیری آن هستیم.
یکی از مهمترین دستاوردهای دیدار رئیسجمهور اردوغان و نخستوزیر مالزی، انور ابراهیم، در مالزی امضای ۱۱ تفاهمنامه در زمینههای مختلف از جمله صنایع دفاعی، فناوری و انرژی بود. رئیسجمهور اردوغان در این خصوص بیان داشت: ما توافق کردیم که شراکت استراتژیک خود با مالزی را در چارچوب کمیسیونهای مشترک و پروژههای مشترک بیشتر گسترش دهیم.
ایشان همچنین به اهدای خودروی الکتریکی توگ به نخستوزیر مالزی اشاره کرد و این اقدام را نمادی از همبستگی و روابط دوستانه دو کشور دانست.
اردوغان در سفر به اندونزی، با رئیسجمهور این کشور، پرابوو سوبیانتو، دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف درباره توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ویژه در بخشهای زیرساختی و تولید مشترک در صنایع دفاعی بحث و تبادل نظر کردند.
اردوغان در این خصوص خاطرنشان کرد که اندونزی با رشد اقتصادی چشمگیر خود در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی در سطح جهانی است و ترکیه در نظر دارد در این مسیر به عنوان یک شریک استراتژیک در کنار اندونزی حضور داشته باشد.
ایشان همچنین به هدف افزایش تجارت بین دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار اشاره کرد: ما قصد داریم همکاریهای خود را به نحوی گسترش دهیم که منافع بلندمدت هر دو کشور تأمین شود.
سومین مقصد این سفر پاکستان بود. رئیسجمهور اردوغان در اسلامآباد با رئیسجمهور پاکستان، آصف علی زرداری و نخستوزیر این کشور، شهباز شریف دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه به ویژه در زمینههای دفاعی، انرژی، معدن و کشاورزی به تبادل نظر پرداخت.
اردوغان با اشاره به امضای ۲۴ توافقنامه میان ترکیه و پاکستان در این دیدارها گفت: ما در این دیدار بر لزوم افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۵ میلیارد دلار تأکید کردیم و توافقات مهمی برای همکاریهای مشترک در بخشهای مختلف به امضا رسید.
رئیسجمهور اردوغان در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مسائل منطقهای نیز به ویژه بر مسأله فلسطین، تأکید کرد: در تمامی دیدارها تأکید کردیم که حمایت ترکیه از مردم فلسطین همچنان ادامه خواهد یافت. ما به همکاری با کشورهای دوست و برادر در جهت ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی با مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی ادامه خواهیم داد. در دیدار با مقامات مالزی، اندونزی و پاکستان، گفتوگوهای مفصلی درباره وضعیت فلسطین و همکاریهای مشترک در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی در این زمینه انجام شد.
اردوغان در جواب به سؤالات خبرنگاران با تأکید بر اینکه غزه در قلب مسلمانان جای دارد و این موضوع برای ترکیه بسیار حائز اهمیت است، گفت: غزه یک درد در قلب ما است. این زخم باید درمان شود و ما باید برای درمان آن تلاش کنیم.
ایشان همچنین افزود که متأسفانه، دنیای اسلام هنوز نتواسته است بهصورت جمعی اقداماتی را برای کمک به غزه و فلسطین انجام دهد و این مسئله نیازمند توجه و اقدام فوری است.
وی به بحران انسانی موجود در غزه و ظلمهای صورت گرفته به مردم سوریه در سالهای گذشته نیز اشاره کرد: ما شاهد هستیم که کسانی که در این مناطق ظلم میکنند، هیچ تفاوتی بین دین و نژاد نمیگذارند و بدون هیچ رحمی به مردم حمله میکنند.
رئیسجمهور اردوغان همچنین به موضوع آتشبس و وضعیت آن در غزه پرداخت: علیرغم اعلام آتشبس، هنوز شاهد تحقق واقعی آن نیستیم. هیچیک از کشورهای مسلمان نباید طرحهایی مانند اخراج مردم فلسطین از غزه را بپذیرند و چنین طرحهایی نهتنها به صلح منتهی نمیشود بلکه بحرانها را تشدید میکند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در سخنان خود درباره وضعیت سوریه و چالشهای پیشروی این کشور، بهویژه تهدیدات ناشی از گروههای تروریستی همچون پ.ک.ک نیز اظهار داشت: ترکیه از تلاشهای سوریه برای بازسازی و ایجاد امنیت در سوریه حمایت میکند. سوریه باید بهطور کامل از وجود تروریستها پاکسازی شود.
اردوغان اضافه کرد: تهدیدات ناشی از این گروهها نهتنها برای سوریه، بلکه برای ترکیه نیز خطرناک است. سوریه در مبارزه با تروریسم عزم راسخی دارد و ما شاهد اقداماتی مانند انحلال گروههای مسلح در این کشور هستیم.