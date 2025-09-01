وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه، ۳۱ آگوست، اعلام کرد که اسلام‌آباد و ایروان رسماً روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند.

این توافق با تبادل بیانیه مشترک میان محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در شهر تیانجین چین انجام شد؛ جایی که دو طرف برای حضور در نشست سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمده بودند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام به‌عنوان «گامی تاریخی» توصیف شده و دو کشور بر تعهد خود به منشور سازمان ملل متحد تأکید کردند.

همچنین زمینه همکاری در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، فرهنگ و گردشگری موردبحث قرار گرفت و مقامات دو کشور تمایل خود را برای همکاری نزدیک در سطوح دوجانبه و چندجانبه با هدف تحقق صلح، پیشرفت و رفاه ملت‌ها اعلام کردند.