شروع روابط دیپلماتیک میان پاکستان و ارمنستان
پاکستان و ارمنستان با امضای بیانیه‌ مشترک در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین، رسماً روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند.
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان با آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان / عکس : صفحه ایکس وزیر خارجه پاکستان
1 سپتامبر 2025

وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه، ۳۱ آگوست، اعلام کرد که اسلام‌آباد و ایروان رسماً روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند.

این توافق با تبادل بیانیه مشترک میان محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در شهر تیانجین چین انجام شد؛ جایی که دو طرف برای حضور در نشست سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمده بودند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام به‌عنوان «گامی تاریخی» توصیف شده و دو کشور بر تعهد خود به منشور سازمان ملل متحد تأکید کردند.

همچنین زمینه همکاری در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، فرهنگ و گردشگری موردبحث قرار گرفت و مقامات دو کشور تمایل خود را برای همکاری نزدیک در سطوح دوجانبه و چندجانبه با هدف تحقق صلح، پیشرفت و رفاه ملت‌ها اعلام کردند.

پاکستان پیش‌تر به دلیل اشغال منطقه قره‌باغ آذربایجان توسط ارمنستان از برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور خودداری می‌کرد.

اما پس از بازپس‌گیری این منطقه توسط جمهوری آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰ و امضای توافق صلح اخیر میان باکو و ایروان، مسیر برای عادی‌سازی روابط هموار پاکستان و ارمنستان شد.

