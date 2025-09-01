وزارت بهداشت دولت فلسطین در غزه، روز دوشنبه یکم سپتامبر، طی گزارشی اعلام کرد که ۳۳۹ نفر در غزه به دلیل محاصره و حملات بی‌امان اسرائیل، در اثر سوءتغذیه شدید جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده است، تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۷ نفر دیگر، از جمله چندین کودک، جان خود را از دست ‌داده‌اند. بر این ‌اساس، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱۲۴ کودک بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند.

بر اساس گزارش طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) وابسته به سازمان ملل، از ۱۵ آگوست ۲۰۲۵، شرایط در غزه وارد سطح فاجعه‌بار شده است.

در این گزارش تأکید شده است که بیش از نیم‌میلیون نفر در این منطقه با وضعیت قحطی، فقر و مرگ روبه‌رو هستند.