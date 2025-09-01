سیاست
1 دقیقه خواندن
غزه در محاصره؛ شمار قربانیان سوءتغذیه به ۳۳۹ نفر رسید
وزارت بهداشت دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که به دلیل محاصره طولانی‌مدت غزه و حملات مداوم اسرائیل، شمار جان‌باختگان ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه شدید به ۳۳۹ نفر افزایش‌یافته است.
نوزاد فلسطینی در غزه برای زندگی می‌جنگد، در حالی که اسرائیل او را به گرسنگی محکوم کرده است / عکس : AA
1 سپتامبر 2025

وزارت بهداشت دولت فلسطین در غزه، روز دوشنبه یکم سپتامبر، طی گزارشی اعلام کرد که ۳۳۹ نفر در غزه به دلیل محاصره و حملات بی‌امان اسرائیل، در اثر سوءتغذیه شدید جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده است، تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۷ نفر دیگر، از جمله چندین کودک، جان خود را از دست ‌داده‌اند. بر این ‌اساس، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱۲۴ کودک بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند.

بر اساس گزارش طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) وابسته به سازمان ملل، از ۱۵ آگوست ۲۰۲۵، شرایط در غزه وارد سطح فاجعه‌بار شده است.

در این گزارش تأکید شده است که بیش از نیم‌میلیون نفر در این منطقه با وضعیت قحطی، فقر و مرگ روبه‌رو هستند.

غزه در سایه محاصره سخت‌گیرانه و طولانی‌مدت اسرائیل، با کمبود شدید غذا، آب، دارو و مواد بهداشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نهادهای محلی و بین‌المللی هشدار می‌دهند که اسرائیل گرسنگی و تشنگی را به‌عنوان سلاح علیه غیرنظامیان به کار می‌گیرد.

هم‌زمان، حملات روزانه ارتش اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی و اردوگاه‌های آوارگان ادامه دارد.

طبق آمارها، بیش از ۸۸ درصد از غزه ویران شده و حدود دو میلیون نفر از جمعیت ۲.۳ میلیونی این منطقه بارها آواره شده‌اند.

