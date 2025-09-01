کلیسای سنت آنا در روستای یعقوبیه در استان ادلب سوریه، پس از ۱۴ سال تعطیلی، روز یکشنبه ۳۱ آگوست با حضور مهمانانی از استانهای مختلف این کشور بازگشایی شد. این کلیسا در خدمت جامعههای رومی ارتدوکس و ارمنی قرار دارد و از سال ۲۰۱۱ بسته بود. مراسم بازگشایی آن با دعا، مناسک دینی و پذیرایی از شرکتکنندگان همراه بود.
حاضران این رویداد را فرصتی برای بازگشت حیات مذهبی مسیحیان منطقه توصیف کردند.
آنی هیکو، یکی از حاضران در مراسم، در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها گفت: بازگشایی کلیسا پس از ۱۴ سال شادی وصفناپذیری به همراه داشته است.
همچنین رانیه هاوام، که از شهر حلب به این مراسم آمده بود، اظهار داشت: مراسم دعا و آیینهای مذهبی برگزار شد و شرکتکنندگان در شادی معنوی این بازگشایی سهیم شدند.
بازگشایی کلیسای سنت آنا در شرایطی صورت میگیرد که پس از برکناری بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، دولت جدید سوریه به ریاست جمهوری احمد الشرع برنامههای اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته و بر تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش روابط با شرکای منطقهای و بینالمللی تأکید دارد.