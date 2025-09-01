سیاست
شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای به نیرویی مؤثر علیه هژمونی‌گرایی تبدیل شده است
رئیس‌جمهور چین تأکید کرد که سازمان همکاری شانگهای با تکیه ‌بر چند جانبه‌گرایی و دفاع از برابری و عدالت بین‌المللی، امروز به نیرویی مؤثر در مقابله با هژمونی‌گرایی و سیاست قدرت بدل شده است.
سخنرانی رئیس‌جمهور چین،در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای / عکس: AP
1 سپتامبر 2025

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در سخنرانی خود در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین، بیان داشت: این سازمان از آغاز تاکنون با تکیه ‌بر مشورت‌های گسترده و اصل منافع مشترک، الگوی جدیدی از حکمرانی جهانی را ارائه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری و همبستگی میان اعضا، افزود: باید از یک جهان چندقطبی، برابر و منظم و از جهانی‌شدن یک اقتصاد فراگیر حمایت کنیم و نظام حکمرانی جهانی را عادلانه‌تر سازیم.

رئیس‌جمهور چین همچنین به گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو اشاره کرد و گفت: ارزش مالی همکاری‌های سازمان در بیش از ۵۰ حوزه به حدود ۳۰ تریلیون دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: حجم تجارت چین با کشورهای عضو از ۲.۳ میلیارد دلار فراتر رفته و سرمایه‌گذاری‌های چین در این کشورها به ۸۴ میلیارد دلار رسیده است.

شی جین پینگ از اختصاص ۲ میلیارد یوان کمک بلاعوض و ۱۰ میلیارد یوان خط اعتباری برای بانک‌های کشورهای عضو خبر داد و افزود: در پنج سال آینده، چین ۱۰ مرکز آموزش حرفه‌ای موسوم به «کارگاه لوبان» در کشورهای عضو راه‌اندازی کرده و برای ۱۰ هزار نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه خواهد داد.

لازم به ذکر است، سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۹۹۶ به‌عنوان «پنج‌گانه شانگهای» تأسیس شد و بعد از پیوستن ازبکستان در سال ۲۰۰۱ رسمیت یافت.

این سازمان اکنون ۱۰ عضو اصلی، دو کشور ناظر و ۱۴ شریک گفت‌وگو از جمله ترکیه دارد و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۳۰ درصد اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کند.

