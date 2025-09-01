شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در سخنرانی خود در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین، بیان داشت: این سازمان از آغاز تاکنون با تکیه ‌بر مشورت‌های گسترده و اصل منافع مشترک، الگوی جدیدی از حکمرانی جهانی را ارائه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری و همبستگی میان اعضا، افزود: باید از یک جهان چندقطبی، برابر و منظم و از جهانی‌شدن یک اقتصاد فراگیر حمایت کنیم و نظام حکمرانی جهانی را عادلانه‌تر سازیم.

رئیس‌جمهور چین همچنین به گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو اشاره کرد و گفت: ارزش مالی همکاری‌های سازمان در بیش از ۵۰ حوزه به حدود ۳۰ تریلیون دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: حجم تجارت چین با کشورهای عضو از ۲.۳ میلیارد دلار فراتر رفته و سرمایه‌گذاری‌های چین در این کشورها به ۸۴ میلیارد دلار رسیده است.