مظنون به تیراندازی به رئیس سابق پارلمان اوکراین دستگیر شد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از دستگیری مظنونی در ارتباط با تیراندازی منجر به کشته‌شدن آندری پاروبی، رئیس سابق پارلمان این کشور، خبر داد.
کارشناس پزشکی قانونی از پیکر آندری پاروبی، رئیس سابق پارلمان اوکراین، در شهر لووف، عکس‌برداری می‌کند / عکس: AP
1 سپتامبر 2025

آندری پاروبی، رئیس سابق پارلمان اوکراین، روز شنبه ۳۰ آگوست در شهر لویو مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده که مظنون به این تیراندازی دستگیر شده است. اقدامات تحقیقاتی برای روشن شدن جزئیات این حادثه همچنان ادامه دارد.

زلنسکی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اقدامات تحقیقی لازم در حال انجام است و افزود: از تلاش سریع و هماهنگ نیروهای انتظامی قدردانی می‌کنم.

وی در پستی دیگر پس از گفت‌وگو با روسلان کراوچنکو، دادستان کل این کشور، اعلام کرد: مظنون اظهارات اولیه خود را ارائه کرده است. اقدامات فوری تحقیقاتی برای روشن شدن تمامی جزئیات این قتل در حال انجام است.

پیش‌تر مقامات اعلام کرده بودند یک فرد مسلح چندین گلوله به پاروبی شلیک کرده و او بلافاصله کشته شد.

پاروبی، ۵۴ ساله، عضو سابق مجلس بود و از آوریل ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۹ ریاست پارلمان اوکراین را برعهده داشته است.

او همچنین از فوریه تا آگوست ۲۰۱۴ دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین بود، دوره‌ای که جنگ در شرق کشور آغاز شد.

