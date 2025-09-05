منطقه‌
2 دقیقه خواندن
عراقچی و کالاس در دوحه درباره روند مذاکرات و اسنپ‌بک رایزنی کردند
عباس عراقچی و کایا کالاس در دوحه دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، فعال‌سازی مکانسیم ماشه و ادامه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت‌وگو کردند؛ دو طرف بر ضرورت ادامه دیپلماسی و رایزنی در روزهای آینده تأکید کردند.
عراقچی و کالاس در دوحه درباره روند مذاکرات و اسنپ‌بک رایزنی کردند
تصویر پرچم‌های اتحادیه اروپا و ایران / عکس: Reuters
5 سپتامبر 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه پنج‌شنبه ۴ سپتامبر، در دوحه قطر با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و درباره تحولات اخیر هسته‌ای ایران و اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت بحث و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این دیدار بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی تأکید کرد و خواستار ایفای نقش مسئولانه اتحادیه اروپا به عنوان «هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام» برای خنثی‌سازی تحرکات علیه دیپلماسی شد.

وی همچنین بر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی تأکید و اعلام کرد که کشورش در این موضع جدی و ثابت‌قدم است.

کایا کالاس نیز دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانی‌های همه طرف‌ها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به گفتگوها تأکید کرد.

مطالب پیشنهادی

دو طرف توافق کردند که رایزنی‌ها در روزها و هفته‌های آینده ادامه یابد.

این دیدار یک روز پس از سفر عراقچی به دوحه و دیدار او با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، انجام شد. مذاکرات همچنین بر دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور متمرکز بود.

تروئیکای اروپایی پیش‌تر با فعال کردن سازوکار «اسنپ‌بک» علیه ایران، اعلام کردند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی با تهران نیست و گفت‌وگوها برای یافتن راهکار دیپلماتیک تا پیش از اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.

مرتبطTRT Global - عراقچی: ایران میز مذاکره را ترک نکرده ولی ترسی هم از جنگ ندارد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us