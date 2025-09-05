عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه پنج‌شنبه ۴ سپتامبر، در دوحه قطر با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و درباره تحولات اخیر هسته‌ای ایران و اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت بحث و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این دیدار بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی تأکید کرد و خواستار ایفای نقش مسئولانه اتحادیه اروپا به عنوان «هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام» برای خنثی‌سازی تحرکات علیه دیپلماسی شد.

وی همچنین بر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی تأکید و اعلام کرد که کشورش در این موضع جدی و ثابت‌قدم است.

کایا کالاس نیز دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانی‌های همه طرف‌ها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به گفتگوها تأکید کرد.