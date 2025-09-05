عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه ۴ سپتامبر، در دوحه قطر با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و درباره تحولات اخیر هستهای ایران و اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت بحث و تبادل نظر کردند.
عراقچی در این دیدار بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی تأکید کرد و خواستار ایفای نقش مسئولانه اتحادیه اروپا به عنوان «هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام» برای خنثیسازی تحرکات علیه دیپلماسی شد.
وی همچنین بر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی تأکید و اعلام کرد که کشورش در این موضع جدی و ثابتقدم است.
کایا کالاس نیز دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانیهای همه طرفها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به گفتگوها تأکید کرد.
دو طرف توافق کردند که رایزنیها در روزها و هفتههای آینده ادامه یابد.
این دیدار یک روز پس از سفر عراقچی به دوحه و دیدار او با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، انجام شد. مذاکرات همچنین بر دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هستهای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده کشور متمرکز بود.
تروئیکای اروپایی پیشتر با فعال کردن سازوکار «اسنپبک» علیه ایران، اعلام کردند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی با تهران نیست و گفتوگوها برای یافتن راهکار دیپلماتیک تا پیش از اعمال تحریمها ادامه خواهد یافت.