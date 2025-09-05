به گزارش خبرگزاریهای ایران، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، پنجشنبه ۴ سپتامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل و به مناسبت روز بینالمللی مقابله با آزمایشهای هستهای، با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان، خواستار محکومیت این اقدامات از سوی جامعه بینالمللی شد.
ایروانی ضمن قدردانی از قزاقستان برای ترویج این روز بینالمللی، تأکید کرد که پیامدهای فاجعهبار آزمایشهای هستهای بر سلامت انسان، محیطزیست و صلح و امنیت بینالمللی، میراثی ماندگار برای نسلهای آینده به جا میگذارد.
وی افزود: تهدیدات جدید هستهای امروزه در قالب حملات عمدی به تأسیسات تحت پادمان بازتولید میشوند و تهدید یا توسل به زور علیه این تأسیسات به همان اندازه خطرناک است که انفجارهای هستهای.
نماینده دائم ایران خاطرنشان ساخت: تأسیسات هستهای ایران، که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صرفاً برای مقاصد صلحآمیز فعالیت میکنند، هدف حملات عمدی قرار گرفتهاند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد است و اعتماد به قوانین خلع سلاح و عدم اشاعه را متزلزل میکند.
ایروانی تأکید کرد: جامعه بینالمللی باید بیهیچ ابهامی این اقدامات را محکوم کند، ناقضان حقوق بینالملل را پاسخگو سازد و حمایتهای حقوقی از تأسیسات هستهای را تقویت نماید تا مصونیت آنها به هنجاری خدشهناپذیر بدل شود و مرتکبان بدانند که نمیتوانند از مصونیت برخوردار شوند.
وی همچنین با اشاره به پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای، گفت: صرف محکوم کردن آزمایشهای هستهای در حالی که اقدامات مشابه با پیامدهای فاجعهآمیز نادیده گرفته میشوند، نشاندهنده ریاکاری و معیارهای دوگانه خواهد بود.