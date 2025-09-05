به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، پنجشنبه ۴ سپتامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل و به مناسبت روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای، با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، خواستار محکومیت این اقدامات از سوی جامعه بین‌المللی شد.

ایروانی ضمن قدردانی از قزاقستان برای ترویج این روز بین‌المللی، تأکید کرد که پیامدهای فاجعه‌بار آزمایش‌های هسته‌ای بر سلامت انسان، محیط‌زیست و صلح و امنیت بین‌المللی، میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده به جا می‌گذارد.

وی افزود: تهدیدات جدید هسته‌ای امروزه در قالب حملات عمدی به تأسیسات تحت پادمان بازتولید می‌شوند و تهدید یا توسل به زور علیه این تأسیسات به همان اندازه خطرناک است که انفجارهای هسته‌ای.

نماینده دائم ایران خاطرنشان ساخت: تأسیسات هسته‌ای ایران، که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز فعالیت می‌کنند، هدف حملات عمدی قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد است و اعتماد به قوانین خلع سلاح و عدم اشاعه را متزلزل می‌کند.