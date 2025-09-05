عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره دیدار اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت که گوترش طی سال‌های گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و همواره راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح داده است.

عراقچی افزود: این جمع‌بندی سال‌هاست که در میان بسیاری از کشورها و حتی برخی سیاستمداران اروپایی شکل گرفته، اما همچنان پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد که راه‌حل آن گفت‌وگو و تعامل است.

وی تصریح کرد: ایران هیچ‌گاه از اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود ابایی نداشته و در گذشته نیز اقدامات اعتمادساز انجام داده است.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که کشورش آماده ورود به برنامه‌های اعتمادساز جدید در صورت شکل‌گیری توافق است، اما رفع تحریم‌ها و پایان تهدیدات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ایران هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده و پرچم گفت‌وگو را زمین نگذاشته است؛ اما هم از مذاکره و هم از جنگ ترسی ندارد.