عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره دیدار اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت که گوترش طی سالهای گذشته به این جمعبندی رسیده است که ایران به دنبال سلاح هستهای نیست و همواره راهحل دیپلماتیک را ترجیح داده است.
عراقچی افزود: این جمعبندی سالهاست که در میان بسیاری از کشورها و حتی برخی سیاستمداران اروپایی شکل گرفته، اما همچنان پرسشها و ابهاماتی وجود دارد که راهحل آن گفتوگو و تعامل است.
وی تصریح کرد: ایران هیچگاه از اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود ابایی نداشته و در گذشته نیز اقدامات اعتمادساز انجام داده است.
وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که کشورش آماده ورود به برنامههای اعتمادساز جدید در صورت شکلگیری توافق است، اما رفع تحریمها و پایان تهدیدات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و پرچم گفتوگو را زمین نگذاشته است؛ اما هم از مذاکره و هم از جنگ ترسی ندارد.
عراقچی درباره موضوع «اسنپبک» و تأثیر بازگشت تحریمها گفت: نگرانیهای سیاسی پیرامون این موضوع بزرگنمایی شده است، هرچند ایران همواره با هر نوع تحریم مخالف است و برای رفع آن تلاش میکند.
وی در ادامه، به همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مذاکرات میان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و آژانس در جریان است تا چارچوب تازهای برای همکاریها طراحی شود.
عراقچی در پایان اعلام کرد: تحولات اخیر، از جمله حملات به برخی سایتهای هستهای ایران، ایجاب میکند چارچوب جدیدی تعریف شود؛ آژانس نیز پذیرفته که شرایط تازه نیازمند چارچوب همکاری جدید است و مذاکرات ادامه دارد، اما تا رسیدن به توافق، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.