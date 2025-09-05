به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت‌های جدید برای هیئت‌های خارجی حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.

طبق یادداشت داخلی وزارت امور خارجه که خبرگزاری آسوشیتدپرس به آن دست یافته، ایران، سودان، زیمبابوه و حتی برزیل ممکن است هدف محدودیت‌های مسافرتی و اقدامات دیگر قرار بگیرند.

یکی از پیشنهادهای مطرح شده، ممنوعیت خرید دیپلمات‌های ایرانی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی زنجیره‌ای مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون مجوز رسمی وزارت خارجه آمریکا است.

محدودیت‌های دیگر برای سودان و زیمبابوه هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است، اما این اقدام در چارچوب ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در زمینه صدور ویزا و کنترل فعالیت‌های دیپلمات‌ها در آمریکا قرار می‌گیرد.