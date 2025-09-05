منطقه‌
بررسی محدودیت‌های جدید برای دیپلمات‌های ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
واشنگتن در حال بررسی اعمال محدودیت‌های تازه علیه هیئت‌های ایران، سودان، زیمبابوه و حتی برزیل در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل است؛ محدودیت‌هایی که می‌تواند شامل محدودیت سفر به نیویورک و ممنوعیت خرید برای دیپلمات‌های ایرانی باشد.
ساختمان مقر سازمان ملل متحد از نمای داخل سالن مجمع عمومی / عکس: AP
5 سپتامبر 2025

به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت‌های جدید برای هیئت‌های خارجی حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.

طبق یادداشت داخلی وزارت امور خارجه که خبرگزاری آسوشیتدپرس به آن دست یافته، ایران، سودان، زیمبابوه و حتی برزیل ممکن است هدف محدودیت‌های مسافرتی و اقدامات دیگر قرار بگیرند.

یکی از پیشنهادهای مطرح شده، ممنوعیت خرید دیپلمات‌های ایرانی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی زنجیره‌ای مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون مجوز رسمی وزارت خارجه آمریکا است.

محدودیت‌های دیگر برای سودان و زیمبابوه هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است، اما این اقدام در چارچوب ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در زمینه صدور ویزا و کنترل فعالیت‌های دیپلمات‌ها در آمریکا قرار می‌گیرد.

پیش از این، دولت ترامپ از صدور روادید برای محمود عباس، رهبر فلسطین، و هیئت همراهش جلوگیری کرده بود.

در مقابل، سوریه از محدودیت‌هایی که بیش از یک دهه برای سفر هیئت این کشور به سازمان ملل اعمال می‌شد، معاف شده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های واشنگتن، در راستای تلاش برای ایجاد روابط جدید پس از تغییرات در دمشق انجام شده است.

نشست مجمع عمومی سازمان ملل امسال از ۲۲ سپتامبر آغاز می‌شود و تصمیمات نهایی درباره این محدودیت‌ها هنوز در حال بررسی است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

