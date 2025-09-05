منطقه‌
زلزله شرق افغانستان؛ بیش از ۲۶۰ هزار کودک تحت تأثیر قرار گرفتند
سازمان نجات کودکان و سازمان ملل هشدار دادند که پس‌لرزه‌های پی‌درپی در شرق افغانستان زندگی بیش از ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار داده و هزاران نفر به کمک فوری و حمایت روانی نیاز دارند.
کودکان افغان پس از زلزله مرگبار اخیردر بیرون از خانه‌های آسیب‌دیده خود در منطقه نورگل استان کنر بازی می‌کنند / عکس: Reuters
5 سپتامبر 2025

سازمان نجات کودکان و سازمان ملل، روز پنج‌شنبه ۴  سپتامبر، اعلام کردند که زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان جان بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر را گرفته و زندگی بیش از ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار داده است.

در این گزارش آمده است که برای کودکان خیمه‌های حمایتی برپا شده و تیم‌های پزشکی به‌صورت شبانه‌روزی مشغول ارائه خدمات هستند؛ همچنین هزاران کودک به کمک فوری و حمایت روانی درازمدت نیاز دارند.

سازمان ملل نیز اعلام کرد که دست‌کم ۲۸۰ کودک یتیم شده و بیش از پنج هزار خانه ویران شده است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که رسیدگی سریع و مؤثر به آسیب‌دیدگان به‌ویژه کودکان برای جلوگیری از بحران‌های انسانی و روانی ضروری است.

زلزله ۶ ریشتری شامگاه دوشنبه، چند ولایت در شرق افغانستان را لرزاند که مرکز زمین‌شناسی آمریکا محل وقوع آن را در ۳۶ کیلومتری شمال روستای باسول در شهرستان مهمنددره در ولایت ننگرهار اعلام کرده است.

مقامات محلی می‌گویند برخی روستاها به‌طور کامل تخریب شده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. این زلزله حتی در کابل و اسلام‌آباد نیز احساس شده بود.

بر اساس آخرین گزارش توسط اداره طالبان، شمار قربانیان زلزله اخیر در افغانستان به ۲۲۰۵ کشته و ۳۶۴۰ زخمی افزایش یافته است.

همزمان، بامداد جمعه ۵ سپتامبر، یک زلزله ۵.۴ ریشتری با عمق ۱۰ کیلومتر بخش‌های جنوب شرقی این کشور را لرزاند؛ این چهارمین زمین‌لرزه در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان به شمار می‌رود.

