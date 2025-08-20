ترکیه
ارسال بیش از ۱۰۱ هزار تن کمک بشردوستانه به غزه توسط ترکیه
ترکیه بیش از ۱۰۱ هزار تن کمک از طریق ۱۶ کشتی و ۱۴ هواپیما به مردم غزه ارسال کرده است که شامل بیش از ۲۸۱ هزار کیت مراقبت شخصی، ۵۵۰ تن لوازم بهداشتی و ۱۴۵۱ ژنراتور می‌شود.
کشتی کمک‌رسانی ترکیه به غزه / عکس: AA / AA Archive
مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، روز سه شنبه ۱۹ آگوست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» اعلام کرد، غزه، که سال‌ها هدف حملات و محاصره اسرائیل بوده است، تاکنون در مجموع ۱۰۱،۲۷۱ تن کمک‌های اضطراری بشردوستانه از سوی ترکیه دریافت کرده است.

در این پست همچنین اضافه شده است که ترکیه تحت رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، صدای غزه در تمامی محافل بین‌المللی بوده و بارها با فراخوان‌های فوری از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است.

همچنین در ادامه عنوان شده است که ترکیه که سال‌ها به غزه تحت محاصره  کمک می‌فرستاده است، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تلاش‌های گسترده‌ای برای حمایت از مردم بی‌گناه غزه که در پی حملات اسرائیل با گرسنگی و قحطی مواجه شده‌اند، انجام داده است.

در واکنش به بحران انسانی ناشی از حملات اسرائیل به غزه، ترکیه با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، مرکز مقابل با حوادث غیرمترقبه (آفاد)، هلال احمر ترکیه و نهادهای غیردولتی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین را به‌صورت مداوم ادامه داده است.

ترکیه از طریق ۱۶ کشتی و ۱۴ هواپیما کمک‌هایی شامل ۲۸۱،۲۳۸ کیت مراقبت شخصی، ۵۵۰ تن لوازم بهداشتی، ۱۴۵۱ ژنراتور، لیفتراک، سه آشپزخانه سیار، ۳۵۱ کانتینر سرپناه موقت، ۲۵،۱۸۰ چادر، ۱۱۳،۶۰۸ پتو، ۱۹،۷۹۸ کیسه خواب، ۱۵۱،۴۵۵ اقلام سرپناه، ۲۵،۷۲۹ تن غذا، ۶۵،۲۷۳ تن آرد، ۳،۱۷۱ تن آب آشامیدنی، ۴۶۹،۴۸۶ قطعه لباس و ۱،۰۸۳ بسته اسباب‌بازی به غزه ارسال کرده است.

ترکیه همچنین هشت بیمارستان سیار تأسیس کرده، ۵۳ آمبولانس و ۲۴۷.۵ تن تجهیزات پزشکی ارسال کرده و با استفاده از ۹ هواپیما، ۴۳۰ بیمار و ۴۵۰ همراه آنان را از غزه به ترکیه منتقل کرده است.

علاوه بر این، ترکیه ۷.۵ میلیون دلار کمک مالی از طریق هلال احمر ترکیه (کیزیل‌آی) و مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه به غزه ارائه کرده است.

منبع:TRT Farsi
