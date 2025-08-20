در واکنش به بحران انسانی ناشی از حملات اسرائیل به غزه، ترکیه با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، مرکز مقابل با حوادث غیرمترقبه (آفاد)، هلال احمر ترکیه و نهادهای غیردولتی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین را به‌صورت مداوم ادامه داده است.

ترکیه از طریق ۱۶ کشتی و ۱۴ هواپیما کمک‌هایی شامل ۲۸۱،۲۳۸ کیت مراقبت شخصی، ۵۵۰ تن لوازم بهداشتی، ۱۴۵۱ ژنراتور، لیفتراک، سه آشپزخانه سیار، ۳۵۱ کانتینر سرپناه موقت، ۲۵،۱۸۰ چادر، ۱۱۳،۶۰۸ پتو، ۱۹،۷۹۸ کیسه خواب، ۱۵۱،۴۵۵ اقلام سرپناه، ۲۵،۷۲۹ تن غذا، ۶۵،۲۷۳ تن آرد، ۳،۱۷۱ تن آب آشامیدنی، ۴۶۹،۴۸۶ قطعه لباس و ۱،۰۸۳ بسته اسباب‌بازی به غزه ارسال کرده است.

ترکیه همچنین هشت بیمارستان سیار تأسیس کرده، ۵۳ آمبولانس و ۲۴۷.۵ تن تجهیزات پزشکی ارسال کرده و با استفاده از ۹ هواپیما، ۴۳۰ بیمار و ۴۵۰ همراه آنان را از غزه به ترکیه منتقل کرده است.

علاوه بر این، ترکیه ۷.۵ میلیون دلار کمک مالی از طریق هلال احمر ترکیه (کیزیل‌آی) و مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه به غزه ارائه کرده است.