20 اوت 2025
مارک روته، دبیرکل ناتو، روز سه شنبه ۱۹ آگوست پس از نشست با رئیسجمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا، با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، گفتوگوی تلفنی انجام دادند و در خصوص آخرین تحولات روند صلح میان اوکراین و روسیه به تبادل نظر پرداختند.
در این گفتوگوی تلفنی، دو طرف بر نقش مهم ترکیه در پیشبرد روند صلح بین روسیه و اوکراین و همچنین در حفظ امنیت دریای سیاه تأکید کردند.
رئیسجمهور اردوغان و دبیرکل ناتو همچنین درباره نقش ترکیه بهعنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو در روند صلح تأکید کردند و بر لزوم هماهنگی نزدیک در این زمینه به توافق رسیدند.
علاوه بر این، دو طرف درباره تضمینهای امنیتی پایدار و قابل اجرا نیز تبادل نظر کردند.