ترکیه
1 دقیقه خواندن
اردوغان و دبیرکل ناتو آخرین تحولات روند صلح اوکراین و روسیه را بررسی کردند
رئیس‌جمهور ترکیه با دبیرکل ناتو طی گفت‌گوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات روند صلح میان اوکراین و روسیه به تبادل نظر پرداختند.
اردوغان و دبیرکل ناتو آخرین تحولات روند صلح اوکراین و روسیه را بررسی کردند
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و مارک روته، دبیرکل ناتو / عکس: AA / TRT Farsi
20 اوت 2025

مارک روته، دبیرکل ناتو، روز سه شنبه ۱۹ آگوست پس از نشست با رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا، با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام دادند و در خصوص آخرین تحولات روند صلح میان اوکراین و روسیه به تبادل نظر پرداختند.


در این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف بر نقش مهم ترکیه در پیشبرد روند صلح بین روسیه و اوکراین و همچنین در حفظ امنیت دریای سیاه تأکید کردند.

مرتبطTRT Global - وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل شرکت خواهد کرد
مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور اردوغان و دبیرکل ناتو همچنین درباره نقش ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای ناتو در روند صلح تأکید کردند و بر لزوم هماهنگی نزدیک در این زمینه به توافق رسیدند.

علاوه بر این، دو طرف درباره تضمین‌های امنیتی پایدار و قابل اجرا نیز تبادل نظر کردند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us