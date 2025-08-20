ترکیه
پتانسیل ۳.۵ تریلیون دلاری معادن ترکیه برای کاهش کسری تجاری و توسعه اقتصاد
رئیس انجمن معدنکاران ترکیه اعلام کرد که ظرفیت‌های زیرزمینی کشور می‌تواند ارزش اقتصادی عظیمی داشته باشد و نقش مهمی در کاهش کسری تجاری و افزایش درآمد ملی ایفا کند.
محمد ییلماز، رئیس انجمن معدنکاران ترکیه / عکس: AA / TRT Farsi
20 اوت 2025

محمد ییلماز، رئیس انجمن معدنکاران ترکیه، به خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که ظرفیت‌های کشف‌نشده زیرزمینی ترکیه می‌تواند ۳.۵ تریلیون دلار ارزش اقتصادی داشته باشد و به کاهش کسری تجاری سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلاری کشور کمک کند.

 کسری تجاری ترکیه در شش ماهه اول سال جاری به ۴۹.۳ میلیارد دلار رسید که ۲۰.۸ میلیارد دلار آن مربوط به بخش معدن و استخراج بود.

بر اساس آمار انجمن معدنکاران ترکیه، مناطق اکتشاف و صدور مجوزهای معدنی تنها ۷.۷ میلیون هکتار از کل ۳۰۲.۵ میلیون هکتار کشور را پوشش می‌دهند.

 زمین‌های دارای مجوز بهره‌برداری تنها ۰.۱ درصد از کل مساحت کشور را شامل می‌شوند و تنها یک مجوز اکتشاف از هر ۲۰۰ مجوز صادرشده می‌تواند به مجوز بهره‌برداری تبدیل شود.

فعالیت‌های معدنی در جنگل‌ها نیز ۰.۱ درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و تاکنون بازسازی زمین‌های پس از استخراج و تلاش‌های جنگل‌کاری تنها در ۱۱۳.۲ کیلومتر مربع انجام شده است.

ییلماز بر اهمیت بهره‌برداری از پتانسیل‌های زیرزمینی ترکیه برای توسعه اقتصادی و کاهش کسری تجاری تأکید کرد و گفت که بخش معدن می‌تواند یکی از بخش‌های پیشرو کشور باشد. وی افزود که کشورهای مختلف جهان معدن را بخش مهمی از اقتصاد خود می‌دانند و فعالیت‌های معدنی باید با رعایت اولویت‌های جوامع محلی و حفاظت از محیط‌زیست به‌طور پایدار پیش برود.

رئیس انجمن معدنکاران ترکیه در این زمینه به اهمیت حفظ باغ‌های زیتون اشاره کرد و توضیح داد که با رعایت معیارهای تعیین‌شده، فعالیت‌های معدنی می‌تواند به‌طور ایمن انجام شود.

وی همچنین به پتانسیل بالای ترکیه در تولید بور اشاره کرد و افزود که ذخایر بور ترکیه ۷۳ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند، اما تولید محصولات با ارزش افزوده از بور محدود است.

 به گفته ییلماز، محصولات تصفیه‌شده بور برای صنایع کلیدی مانند شیشه، کود، باتری و صنایع دفاعی می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند و صادرات سنگ مرمر فرآوری‌شده نیز می‌تواند ۱.۵ میلیارد دلار به درآمد ملی بیفزاید.

 وی تأکید کرد که ترکیه دارای ۵ هزار تن ذخایر طلا است که با به‌روزرسانی می‌تواند به ۱۰ هزار تن برسد.

ییلماز به اهمیت مواد معدنی مانند لیتیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی برای تولید خودروهای برقی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و تأکید کرد که برای بهره‌برداری کامل از این پتانسیل، نیاز است میزان استخراج شش تا نه برابر افزایش یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش‌های دفاعی، انرژی و فناوری‌های پیشرفته به مواد معدنی حیاتی وابسته هستند و ترکیه دارای ذخایر استراتژیک لیتیوم، نقره، تیتانیوم، آهن، منگنز، روی، مس و آلومینیوم است.

ییلماز افزود: خودروهای برقی شش برابر بیشتر از خودروهای معمولی از مواد معدنی استفاده می‌کنند، در حالی که توربین‌های بادی فراساحلی ۱۳ برابر بیشتر از یک نیروگاه گاز طبیعی به مواد معدنی نیاز دارند.

وی تأکید کرد که هدف ترکیه برای افزودن ۶۰ گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ نیز نیاز به استخراج مواد معدنی در کشور را افزایش خواهد داد.

 

