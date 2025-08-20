

وی همچنین به پتانسیل بالای ترکیه در تولید بور اشاره کرد و افزود که ذخایر بور ترکیه ۷۳ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند، اما تولید محصولات با ارزش افزوده از بور محدود است.

به گفته ییلماز، محصولات تصفیه‌شده بور برای صنایع کلیدی مانند شیشه، کود، باتری و صنایع دفاعی می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند و صادرات سنگ مرمر فرآوری‌شده نیز می‌تواند ۱.۵ میلیارد دلار به درآمد ملی بیفزاید.

وی تأکید کرد که ترکیه دارای ۵ هزار تن ذخایر طلا است که با به‌روزرسانی می‌تواند به ۱۰ هزار تن برسد.

ییلماز به اهمیت مواد معدنی مانند لیتیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی برای تولید خودروهای برقی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و تأکید کرد که برای بهره‌برداری کامل از این پتانسیل، نیاز است میزان استخراج شش تا نه برابر افزایش یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش‌های دفاعی، انرژی و فناوری‌های پیشرفته به مواد معدنی حیاتی وابسته هستند و ترکیه دارای ذخایر استراتژیک لیتیوم، نقره، تیتانیوم، آهن، منگنز، روی، مس و آلومینیوم است.

ییلماز افزود: خودروهای برقی شش برابر بیشتر از خودروهای معمولی از مواد معدنی استفاده می‌کنند، در حالی که توربین‌های بادی فراساحلی ۱۳ برابر بیشتر از یک نیروگاه گاز طبیعی به مواد معدنی نیاز دارند.

وی تأکید کرد که هدف ترکیه برای افزودن ۶۰ گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ نیز نیاز به استخراج مواد معدنی در کشور را افزایش خواهد داد.



