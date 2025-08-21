21 اوت 2025
در پستی که روز چهارشنبه ۲۰ آگوست از حساب کاربری بایکار در شبکه اجتماعی داخلی نکست سوسیال منتشر شد به بازدید ناکاتانی گن، وزیر دفاع ژاپن و هیئت همراهش از این شرکت اشاره شده است.
در این پست آمده است: وزیر دفاع ژاپن، جناب ناکاتانی، به همراه هیئت همراه خود از مرکز فناوری ملی اوزدمیر بایراکتار بازدید کردند. از میزبانی ایشان خوشحالیم.
در این بازدید، سلجوق بایراکتار، رئیس هیئتمدیره شرکت بایکار و رئیس هیئتامنای بنیاد فناوری ترکیه، هالوک بایراکتار، مدیر کل این شرکت به ناکاتانی درباره شرکت و فعالیتهای آن توضیح دادند.
همچنین هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاستجمهوری ترکیه ، نیز در این بازدید حضور داشت.