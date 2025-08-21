21 اوت 2025
وزارت کشور ترکیه روز چهارشنبه ۲۰ آگوست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» اعلام کرد که شهروندان ترکیه و سوریهایی که شهروندی کشور ثالث دارند، مجاز به عبور و مرور از گذرگاههای زمینی ترکیه به سوریه هستند و تنها گذرگاههای واقع در منطقه عملیات «چشمه صلح» شامل این مقررات نمیشوند.
این اقدام بخشی از روند عادیسازی روابط پس از سقوط رژیم بعث و گذار سوریه به دولت جدید است.
پس از سرنگونی رژیم بعث در سوریه، بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال در قدرت بود، در هشتم دسامبر به روسیه گریخت. در ژانویه، دولت انتقالی جدید به ریاست احمد الشرع تشکیل شد.
دههها جنگ باعث شده بود میلیونها سوری کشورشان را ترک کنند، اما اکنون با پایان رژیم پیشین و روی کار آمدن دولت جدید، گذرگاههایی که پیشتر مملو از پناهندگان خروجی بودند، شاهد بازگشت مردم هستند.
