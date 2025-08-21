بر اساس پستی که روز چهارشنبه ۲۰ آگوست از سوی مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی داخلی نکست ‌سوسیال منتشر شد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند، تماس تلفنی برقرار کرده و در این گفت‌وگو روابط دوجانبه ترکیه و هلند و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

اردوغان در این گفت‌وگو ضمن ابراز خرسندی از تقویت روزافزون شراکت میان ترکیه و هلند، تأکید کرد که دو کشور به اتخاذ گام‌های تازه برای توسعه همکاری‌ها به‌ویژه در صنایع دفاعی ادامه خواهند داد.