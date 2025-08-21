وزارت بهداشت اداره طالبان و بنیاد خیریه قطر توافقنامهای برای ساخت یک بیمارستان بزرگ ۴۰۰ تختخوابی ویژه مادران و کودکان در ولایت قندهار امضا کردند.
به گفته وزارت بهداشت اداره طالبان، این توافقنامه، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، در چارچوب همکاریهای مشترک با بنیاد خیریه قطر به امضا رسیده و هدف آن ایجاد یک مجتمع درمانی پیشرفته در جنوب افغانستان است.
بیمارستان مورد نظر دارای بخشهای جراحی، زنان و زایمان، داروخانه، اورژانس و آزمایشگاه خواهد بود و تمرکز اصلی آن بر بهبود خدمات درمانی ویژه مادران و کودکان در قندهار است.
نور جلال جلالی، وزیر بهداشت اداره طالبان، در مراسم امضا تأکید کرد که ولایت قندهار با کمبود جدی خدمات درمانی و بهداشتی مواجه است و اجرای این پروژه میتواند بسیاری از مشکلات درمانی مادران و کودکان را کاهش دهد.
منعم شاه، رئیس بنیاد خیریه قطر در افغانستان، نیز بیان داشت که تمامی مراحل ساخت پروژه تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد و معیارهای ملی و بینالمللی سلامت در آن رعایت میشود.
وی افزود: علاوه بر ساخت بیمارستان، برنامههای آموزشی تخصصی برای ارتقای ظرفیت کارمندان حوزه سلامت در بخشهای مدیریت بیمارستان، مراقبتهای ویژه و درمان اطفال نیز در نظر گرفته شده است.
در ادامه، مردف القاشوطی، کاردار سفارت قطر در کابل، با اشاره به تعهدات کشورش در حمایت از پروژههای زیربنایی افغانستان، اعلام کرد که دوحه همواره تلاش میکند از طریق پروژههای بهداشتی و رفاهی در بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان نقشآفرین باشد.
طبق برنامهریزیها، ساخت این بیمارستان حدود دو سال و شش ماه زمان خواهد برد؛ پیش از این نیز بنیاد خیریه قطر پروژه مشابهی را در شرق افغانستان تکمیل و به بهرهبرداری رسانده بود.