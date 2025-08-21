وزارت بهداشت اداره طالبان و بنیاد خیریه قطر توافق‌نامه‌ای برای ساخت یک بیمارستان بزرگ ۴۰۰ تختخوابی ویژه مادران و کودکان در ولایت قندهار امضا کردند.

به گفته وزارت بهداشت اداره طالبان، این توافق‌نامه، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، در چارچوب همکاری‌های مشترک با بنیاد خیریه قطر به امضا رسیده و هدف آن ایجاد یک مجتمع درمانی پیشرفته در جنوب افغانستان است.

بیمارستان مورد نظر دارای بخش‌های جراحی، زنان و زایمان، داروخانه، اورژانس و آزمایشگاه خواهد بود و تمرکز اصلی آن بر بهبود خدمات درمانی ویژه مادران و کودکان در قندهار است.

نور جلال جلالی، وزیر بهداشت اداره طالبان، در مراسم امضا تأکید کرد که ولایت قندهار با کمبود جدی خدمات درمانی و بهداشتی مواجه است و اجرای این پروژه می‌تواند بسیاری از مشکلات درمانی مادران و کودکان را کاهش دهد.

منعم شاه، رئیس بنیاد خیریه قطر در افغانستان، نیز بیان داشت که تمامی مراحل ساخت پروژه تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد و معیارهای ملی و بین‌المللی سلامت در آن رعایت می‌شود.