ششمین نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان به میزبانی کابل برگزار شد
وزرای امور خارجه اداره طالبان، چین و پاکستان در ششمین نشست سه‌جانبه خود در کابل، بر تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی میان سه کشور و ادامه گفت‌وگوها برای گسترش همکاری‌ها تأکید کردند.
نشست سه‌جانبه وزیران خارجه اداره طالبان، چین و پاکستان/ عکس: صفحه ایکس وزارت خارجه اداره طالبان
21 اوت 2025

وزرای امور خارجه اداره طالبان، چین و پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، ششمین نشست سه‌جانبه خود را در کابل برگزار کردند و بر تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی میان سه کشور و ادامه این گفت‌وگوها تأکید کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه اداره طالبان، در این نشست تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسات پیشین بازبینی شد و تمرکز بر گسترش همکاری‌های مشترک قرار گرفت.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، همکاری‌های افغانستان و پاکستان در بخش‌های مختلف را مثبت ارزیابی کرد و ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک میان دو کشور به سفارت را گامی مهم برای تحکیم روابط دانست.

اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، نیز اهمیت این نشست را برجسته خواند و آن را فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌ها بین دو کشور دانست.

وی ضمن استقبال از روند روبه‌رشد همکاری‌ها، ابراز امیدواری کرد که افغانستان و پاکستان در مسیر توسعه و پیشرفت، گام‌های بیشتری بردارند.

شرکت‌کنندگان در پایان نشست بر ادامه گفت‌وگوها و توسعه روابط سه‌جانبه میان اداره طالبان، چین و پاکستان تأکید کردند.

