وزرای امور خارجه اداره طالبان، چین و پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، ششمین نشست سه‌جانبه خود را در کابل برگزار کردند و بر تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی میان سه کشور و ادامه این گفت‌وگوها تأکید کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه اداره طالبان، در این نشست تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسات پیشین بازبینی شد و تمرکز بر گسترش همکاری‌های مشترک قرار گرفت.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، همکاری‌های افغانستان و پاکستان در بخش‌های مختلف را مثبت ارزیابی کرد و ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک میان دو کشور به سفارت را گامی مهم برای تحکیم روابط دانست.