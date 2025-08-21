وزرای امور خارجه اداره طالبان، چین و پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، ششمین نشست سهجانبه خود را در کابل برگزار کردند و بر تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی میان سه کشور و ادامه این گفتوگوها تأکید کردند.
به گزارش وزارت امور خارجه اداره طالبان، در این نشست تصمیمهای اتخاذ شده در جلسات پیشین بازبینی شد و تمرکز بر گسترش همکاریهای مشترک قرار گرفت.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، همکاریهای افغانستان و پاکستان در بخشهای مختلف را مثبت ارزیابی کرد و ارتقای سطح نمایندگیهای دیپلماتیک میان دو کشور به سفارت را گامی مهم برای تحکیم روابط دانست.
اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، نیز اهمیت این نشست را برجسته خواند و آن را فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاریها بین دو کشور دانست.
وی ضمن استقبال از روند روبهرشد همکاریها، ابراز امیدواری کرد که افغانستان و پاکستان در مسیر توسعه و پیشرفت، گامهای بیشتری بردارند.
شرکتکنندگان در پایان نشست بر ادامه گفتوگوها و توسعه روابط سهجانبه میان اداره طالبان، چین و پاکستان تأکید کردند.