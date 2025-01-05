رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز گذشته در کنگره هشتم حزب عدالت و توسعه که در سالن ورزشی حیریگور برگزار شد، شرکت کرد و سخنان مهمی در خصوص مسائل داخلی و منطقهای ایراد کرد.
اردوغان در این مراسم با تأکید بر عزم دولت ترکیه برای مقابله با تروریسم گفت:ما با همدلی کامل، قطعاً به هدف خود در ساختن ترکیهای بدون ترور دست خواهیم یافت، جایی که درگیریها، خشونتها و ناپایداریها به طور کامل از تاریخ محو خواهند شد. در این راستا، سیاستی جامع و چندبُعدی را با دقت اجرا میکنیم. اخیراً با پیادهسازی استراتژی قاطعانه خود برای نابودی تروریسم در منبع آن، دستاوردهای مهمی داشتهایم. با عملیاتهایی که در شمال سوریه انجام دادهایم، توانستهایم شاخههای گروه تروریستی پ.ک.ک را از مرزهایمان دور کنیم.
او با اشاره به شکست گروه تروریستی داعش در ماههای اخیر گفت: گروه تروریستی داعش که در روزهای اخیر بهعنوان ابزاری برای نقشههای منطقهای مجدداً به کار گرفته شده بود، به طور کامل شکستخورده است.
اردوغان همچنین تأکید کرد: دوران تکیهدادن به امپریالیستها توسط سلاح، خشونت و ترور کاملاً به پایان رسیده است.
رئیسجمهور ترکیه در بخشی دیگر از سخنان خود بر همبستگی میان ملتهای منطقه تأکید کرد و گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد دیوارهای جدیدی بین ما و برادرانمان که هزار سال است در این جغرافیا کنار هم زندگی میکنیم، برافراشته شود. با برداشتن آخرین موانع که یکی از آنها بلای ترور است، امیدواریم بهسرعت به هدف خود دست یابیم.
او همچنین به اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه اشاره کرد و اظهار داشت: اداره جدید سوریه بر حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود مصمم است.
اردوغان در پایان، با هشدار به گروههای تروریستی گفت: گروههای تروریستی دیگر چارهای جز تسلیمشدن ندارند؛ زیرا پایان آنها نزدیک است. ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که قصد دارند آینده سوریه را تاریک کنند، به اهداف خود دست یابند. این منطقه هزاران سال محل زندگی مشترک ترکها، کردها، عربها و فارسها بوده است و ما همچنان در کنار یکدیگر خواهیم زیست. همچنین، به آن گروههایی که توسط امپریالیستها با خشونت تحریک شدهاند، اجازه نخواهیم داد که از این منطقه بهرهبرداری کنند.