رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز گذشته در کنگره هشتم حزب عدالت و توسعه که در سالن ورزشی حیری‌گور برگزار شد، شرکت کرد و سخنان مهمی در خصوص مسائل داخلی و منطقه‌ای ایراد کرد.

اردوغان در این مراسم با تأکید بر عزم دولت ترکیه برای مقابله با تروریسم گفت:ما با همدلی کامل، قطعاً به هدف خود در ساختن ترکیه‌ای بدون ترور دست خواهیم یافت، جایی که درگیری‌ها، خشونت‌ها و ناپایداری‌ها به طور کامل از تاریخ محو خواهند شد. در این راستا، سیاستی جامع و چندبُعدی را با دقت اجرا می‌کنیم. اخیراً با پیاده‌سازی استراتژی قاطعانه خود برای نابودی تروریسم در منبع آن، دستاوردهای مهمی داشته‌ایم. با عملیات‌هایی که در شمال سوریه انجام داده‌ایم، توانسته‌ایم شاخه‌های گروه تروریستی پ.‌ک.‌ک را از مرزهای‌مان دور کنیم.

او با اشاره به شکست گروه تروریستی داعش در ماه‌های اخیر گفت: گروه تروریستی داعش که در روزهای اخیر به‌عنوان ابزاری برای نقشه‌های منطقه‌ای مجدداً به کار گرفته شده بود، به طور کامل شکست‌خورده است.

اردوغان همچنین تأکید کرد: دوران تکیه‌دادن به امپریالیست‌ها توسط سلاح، خشونت و ترور کاملاً به پایان رسیده است.