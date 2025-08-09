کشورهای عربی و سازمان‌های مختلف منطقه‌ای، نسبت به تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه واکنش نشان دادند و این اقدام را نقض کامل حقوق بین‌الملل توصیف کردند.

در بیانیه‌های مختلفی که از سوی این کشورها صادر شده است، از شورای امنیت و جامعه بین‌المللی خواسته شده تا با اقدامات لازم، از افزایش تنش‌ها جلوگیری و کمک‌های انسانی به غزه تسهیل شود؛ همچنین بر ضرورت حمایت از روند صلح و راه‌حل دو کشوری تأکید شده است.

کویت

وزارت امور خارجه کویت در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد: تصمیم اشغال غزه نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و شانس تحقق راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند.

این وزارتخانه همچنین از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف این اقدامات، گشایش گذرگاه‌ها و تسهیل کمک‌های انسانی اقدام کنند.

عراق

در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است که این تصمیم امتداد سیاست‌های محاصره و قحطی غذا، آواره‌سازی و کشتار جمعی علیه غیرنظامیان بی‌گناه در غزه است و این اقدام به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود که باید در مراجع بین‌المللی پیگیری شود.

سازمان همکاری اسلامی

سازمان همکاری اسلامی نیز این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را افزایش جنایات نسل‌کشی، تخریب، گرسنگی، آواره‌سازی و محاصره غزه توصیف کرد.

در این بیانیه از شورای امنیت خواسته شده است که با «اعمال آتش‌بس جامع و پایدار» و «تأمین کمک‌های انسانی کافی» به مردم فلسطین اقدام کند.