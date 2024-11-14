ترکیه از سال ۲۰۰۳ سیاست توسعه روابط اقتصادی و تجاری با آفریقا را آغاز کرده و در این مدت پروژه‌ها و همکاری‌های متعددی برای تقویت تجارت با کشورهای آفریقایی اجرا کرده است.

از سال ۲۰۱۳، ترکیه روابط خود با آفریقا را در قالب «سیاست همکاری با آفریقا» تعریف کرده است و در پی آن، تلاش کرده تا حضور دیپلماتیک و اقتصادی خود را در این قاره گسترش دهد. در راستای این سیاست، تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در کشورهای آفریقایی از ۱۲ در سال ۲۰۰۳ به ۴۴ در سال ۲۰۲۴ افزایش‌یافته است. علاوه بر این، تعداد مشاوران تجاری ترکیه در چهار کشور آفریقایی نیز به ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

رشد صادرات ترکیه به آفریقا؛ بخش شیمیایی و خودروسازی در صدر

طبق اطلاعات شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۱۵.۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ است. صادرات به کشورهای آفریقایی معادل ۷ درصد از کل صادرات ترکیه در این مدت بوده است. قاره آفریقا در میان ۱۲ گروه کشوری که ترکیه بیشترین صادرات را به آن‌ها داشته، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

در بازه ده‌ماهه اول ۲۰۲۴، کشورهای آفریقایی مختلفی مقصد صادرات ترکیه بوده‌اند که دراین‌بین مصر با صادراتی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار، بیشترین سهم را داشته است. پس از مصر، کشورهای مراکش با ۲.۵ میلیارد دلار، الجزایر با حدود ۲ میلیارد دلار، لیبی با ۱.۹ میلیارد دلار و تونس با ۸۵۹.۲ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.