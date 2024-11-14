سیاست
صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی از ۱۵ میلیارد دلار عبور کرد
در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴، صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی به ۱۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، رشد ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
بندر تجاری استان گیرسون / عکس: AA
14 نوامبر 2024

ترکیه از سال ۲۰۰۳ سیاست توسعه روابط اقتصادی و تجاری با آفریقا را آغاز کرده و در این مدت پروژه‌ها و همکاری‌های متعددی برای تقویت تجارت با کشورهای آفریقایی اجرا کرده است.

از سال ۲۰۱۳، ترکیه روابط خود با آفریقا را در قالب «سیاست همکاری با آفریقا» تعریف کرده است و در پی آن، تلاش کرده تا حضور دیپلماتیک و اقتصادی خود را در این قاره گسترش دهد. در راستای این سیاست، تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در کشورهای آفریقایی از ۱۲ در سال ۲۰۰۳ به ۴۴ در سال ۲۰۲۴ افزایش‌یافته است. علاوه بر این، تعداد مشاوران تجاری ترکیه در چهار کشور آفریقایی نیز به ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

 رشد صادرات ترکیه به آفریقا؛ بخش شیمیایی و خودروسازی در صدر

طبق اطلاعات شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۱۵.۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ است. صادرات به کشورهای آفریقایی معادل ۷ درصد از کل صادرات ترکیه در این مدت بوده است. قاره آفریقا در میان ۱۲ گروه کشوری که ترکیه بیشترین صادرات را به آن‌ها داشته، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

در بازه ده‌ماهه اول ۲۰۲۴، کشورهای آفریقایی مختلفی مقصد صادرات ترکیه بوده‌اند که دراین‌بین مصر با صادراتی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار، بیشترین سهم را داشته است. پس از مصر، کشورهای مراکش با ۲.۵ میلیارد دلار، الجزایر با حدود ۲ میلیارد دلار، لیبی با ۱.۹ میلیارد دلار و تونس با ۸۵۹.۲ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از نظر بخش‌های صادراتی، بیشترین صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی در سال جاری مربوط به بخش‌های شیمیایی و محصولات، غلات و حبوبات، فولاد، صنایع خودروسازی و الکترونیک بوده است. در مجموع، بخش‌های شیمیایی و محصولات به‌تنهایی ۲.۵ میلیارد دلار از صادرات ترکیه به آفریقا را تشکیل داده‌اند.

برخی از بخش‌ها در این مدت شاهد رشد چشمگیری در صادرات خود به آفریقا بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال، صادرات جواهرات ۱۳۷.۷ میلیون دلار افزایش‌یافته و صادرات شیمیایی و محصولات نیز ۲۴۸.۵ میلیون دلار رشد داشته است. درحالی‌که در برخی بخش‌ها مانند میوه‌های تازه، محصولات خشک و زیتون و روغن زیتون، صادرات کاهش داشته است.

بخش‌هایی که کمترین صادرات را به کشورهای آفریقایی داشته‌اند، شامل گیاهان زینتی دیگر با ۲.۱ میلیون دلار، زیتون و روغن زیتون با ۱۲.۹ میلیون دلار، میوه و سبزیجات تازه با ۲۰.۲ میلیون دلار، میوه‌های خشک و محصولات آن با ۳۵.۲ میلیون دلار و فندق و محصولات آن با ۵۹.۱ میلیون دلار بودند. این آمار نشان‌دهنده حضور محدودتر برخی محصولات کشاورزی و باغی در بازارهای آفریقا است که می‌تواند بر اساس تقاضا و نیازهای خاص این بازارها متفاوت باشد.

علاوه بر کشورهای مذکور، صادرات به کشورهای جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، جیبوتی، غنا و سنگال نیز به ترتیب ۵۱۴.۵ میلیون دلار، ۴۸۲.۱ میلیون دلار، ۳۴۳ میلیون دلار، ۳۱۳ میلیون دلار و ۳۰۱.۱ میلیون دلار گزارش شده است.

