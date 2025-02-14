14 فوریه 2025
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و اداره امنیت استانبول در یک عملیات مشترک، مدنی آلتوندره، عضو ساختار گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در فرانسه را در استانبول دستگیر کردند.
بر اساس اطلاعات موجود، آلتوندره که تحت نظر سازمان اطلاعات ملی ترکیه قرار داشت، در فعالیتهای تبلیغاتی این گروه تروریستی در فرانسه نقش داشته است.
همچنین مشخص شده که او در فرانسه و آلمان در تجمعات، اقدامات و مراسم تدفین اعضای پ.ک.ک/ک.ج.ک به طور فعال شرکت کرده است.
پس از شناسایی مکان حضور آلتوندره در استانبول، وی در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و اداره امنیت استانبول بازداشت شد. او پس از انتقال به مراجع قضایی روانه زندان شد.