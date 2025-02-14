همچنین مشخص شده که او در فرانسه و آلمان در تجمعات، اقدامات و مراسم تدفین اعضای پ.ک.ک/ک.ج.ک به طور فعال شرکت کرده است.

پس از شناسایی مکان حضور آلتون‌دره در استانبول، وی در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و اداره امنیت استانبول بازداشت شد. او پس از انتقال به مراجع قضایی روانه زندان شد.