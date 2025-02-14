ترکیه
1 دقیقه خواندن
تروریست عضو پ.ک.ک در فرانسه، در استانبول دستگیر شد
مدنی آلتون‌دره، تروربست عضو پ.ک.ک/ک.ج.ک، در استانبول توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه و اداره امنیت استانبول دستگیر شد.
تروریست عضو پ.ک.ک در فرانسه، در استانبول دستگیر شد
مدنی آلتون‌دره، تروربست عضو پ.ک.ک/ک.ج.ک در فرانسه
14 فوریه 2025

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و اداره امنیت استانبول در یک عملیات مشترک، مدنی آلتون‌دره، عضو ساختار گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در فرانسه را در استانبول دستگیر کردند.

بر اساس اطلاعات موجود، آلتون‌دره که تحت نظر سازمان اطلاعات ملی ترکیه قرار داشت، در فعالیت‌های تبلیغاتی این گروه تروریستی در فرانسه نقش داشته است.

مطالب پیشنهادی

همچنین مشخص شده که او در فرانسه و آلمان در تجمعات، اقدامات و مراسم تدفین اعضای پ.ک.ک/ک.ج.ک به طور فعال شرکت کرده است.

پس از شناسایی مکان حضور آلتون‌دره در استانبول، وی در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و اداره امنیت استانبول بازداشت شد. او پس از انتقال به مراجع قضایی روانه زندان شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us