ترامپ: توافق صلح در اوکراین می‌تواند مرا به بهشت برساند
رئیس‌جمهور آمریکا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، با لحنی طنزآمیز، اظهاراتی درباره آینده معنوی خود داشته و دستیابی به توافق صلح در اوکراین را فرصتی برای بالا بردن شانس او جهت ورود به بهشت اعلام کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده / عکس: AA
20 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت که تحقق توافق صلح در اوکراین می‌تواند نقشی سرنوشت‌ساز در آینده معنوی او داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه می‌خواهد اگر ممکن باشد به بهشت برود، گفت: اوضاع خوبی ندارم و در پایین‌ترین رده هستم؛ اما اگر بتوانم به بهشت برسم، یکی از دلایلش این توافق خواهد بود.

ترامپ با ۷۹ سال سن، پیش‌تر تلاش‌های خود برای پایان‌دادن به جنگ روسیه و اوکراین را با امید به دریافت جایزه صلح نوبل پیوند زده بود.

وی در مراسم تحلیف ژانویه گفت که به‌وسیله خداوند نجات‌یافته تا آمریکا را دوباره عظمت ببخشد.

ترامپ همچنین پائولا وایت را به‌عنوان مشاور معنوی رسمی خود منصوب کرده که بارها جلسات دعا و نیایش در کاخ سفید برگزار کرده است.

در همین حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه ۱۹ آگوست، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر جدی بودن ترامپ در سخنان خود درباره بهشت، گفت: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور واقعاً می‌خواهد به بهشت برود، همان‌طور که امیدوارم همه ما چنین خواسته‌ای داشته باشیم.

ترامپ بار دیگر تأکید داشته است که پایان‌دادن به جنگ اوکراین هدفی محوری در ریاست‌جمهوری‌اش خواهد بود؛ وی این مأموریت را نه فقط سیاسی و دیپلماتیک، بلکه مأموریتی اخلاقی و معنوی توصیف کرده است.

