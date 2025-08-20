دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت که تحقق توافق صلح در اوکراین می‌تواند نقشی سرنوشت‌ساز در آینده معنوی او داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه می‌خواهد اگر ممکن باشد به بهشت برود، گفت: اوضاع خوبی ندارم و در پایین‌ترین رده هستم؛ اما اگر بتوانم به بهشت برسم، یکی از دلایلش این توافق خواهد بود.

ترامپ با ۷۹ سال سن، پیش‌تر تلاش‌های خود برای پایان‌دادن به جنگ روسیه و اوکراین را با امید به دریافت جایزه صلح نوبل پیوند زده بود.

وی در مراسم تحلیف ژانویه گفت که به‌وسیله خداوند نجات‌یافته تا آمریکا را دوباره عظمت ببخشد.

ترامپ همچنین پائولا وایت را به‌عنوان مشاور معنوی رسمی خود منصوب کرده که بارها جلسات دعا و نیایش در کاخ سفید برگزار کرده است.