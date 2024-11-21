سیاست
4 دقیقه خواندن
اخراج صدها کارمند ناسا؛ اسپیس ایکس جایگزین ناسا می‌شود؟
سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا (ناسا) بار دیگر اقدام به اخراج دسته‌جمعی کارکنان خود کرده است که این بار بیشترین تأثیر بر آزمایشگاه پیش‌رانش جت کالیفرنیا بوده است.
اخراج صدها کارمند ناسا؛ اسپیس ایکس جایگزین ناسا می‌شود؟
مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال / عکس: Reuters
21 نوامبر 2024

بر اساس بیانیه آزمایشگاه پیش‌رانش جت کالیفرنیا (JPL) که روز سه‌شنبه ۱۹ نوامبر منتشر شد، اعلام شده است که ۳۲۵ نفر از کارکنان این مجموعه از کار برکنار شده‌اند.

این میزان تقریباً ۵ درصد از کل کارکنان JPL را شامل می‌شود. در سال جاری این دومین تعدیل‌نیرو از سوی JPL است؛ در مرحله اول که در ماه فوریه انجام شد، ۵۳۰ نفر اخراج شدند.

یکی از دلایلی که این آزمایشگاه تحت‌تأثیر تعدیل‌نیرو قرار گرفته است، کاهش شدید بودجه اختصاص داده‌شده برای مأموریت بازآوری نمونه مریخ (Mars Sample Return) ناسا است که از ۹۰۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این وضعیت آینده مأموریت چند میلیارددلاری بازآوری نمونه مریخ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اگرچه سازمان فضایی آمریکا درخواست افزایش بودجه برای سال ۲۰۲۴ داده بود، اما با کاهش دودرصدی مواجه شد که منجر به لغو مأموریت ماه نورد وایپر شد؛ مأموریتی که تاکنون برای آن ۴۵۰ میلیون دلار هزینه شده بود.

نکته قابل‌توجه در این موضوع این است که بر اساس اظهارات مقامات ناسا، این سازمان در سال گذشته ۷۵.۶ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کرده است؛ رقمی که تقریباً سه برابر بودجه سالانه ناسا است.

بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، یکی از موضوعات داغ در حوزه فضا، آینده بودجه‌ای و رویکرد پروژه‌های ناسا است.

مطالب پیشنهادی

روابط نزدیک بین رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و مدیرعامل اسپیس‌ایکس(SpaceX)، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که ممکن است نقش ناسا به طور اساسی تغییر کند. به‌ویژه پس از انتصاب ایلان ماسک به‌عنوان «رئیس دپارتمان بهره‌وری دولت» توسط ترامپ، این نگرانی‌ها برای ناسا افزایش یافته است. برخی تحلیلگران و مقامات ناسا نگران‌اند که نفوذ ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و سیاست‌های فضایی، بر ماموریت‌ها و اهداف علمی ناسا تأثیر منفی بگذارد.

پیتر جول، مدیر امنیت ملی مؤسسه سیاست‌های پیشرو، در مقاله‌ای برای اسپیس نیوز، تأکید کرده است که اگر ایلان ماسک در راستای منافع شرکت خود عمل کند، این می‌تواند ناسا را به یک سازمان قراردادی تبدیل کند.

وی با اشاره به ورود کنگره به این موضوع و تلاش برای حفظ ناسا به‌عنوان یک ارزش ملی در مقابل الیگارش‌ها، تأکید کرد: کنگره مسئولیت حفاظت از ناسا و جلوگیری از انتقال فعالیت‌های آژانس به یک شرکت خصوصی را بر عهده دارد و باید فضایی رقابتی را تأمین کند.

ناسا ممکن است نگرانی‌هایی در مورد کاهش منابع و اولویت‌های دولتی برای پروژه‌های علمی و تحقیقاتی فضایی داشته باشد. این نگرانی‌ها به‌ویژه به دلیل چالش‌هایی که ممکن است در نتیجه همکاری‌های نزدیک و رقابت‌های تجاری میان اسپیس ایکس و ناسا به وجود آید، مطرح می‌شود.

بااین‌حال، باید توجه داشت که ناسا همچنان برنامه‌های بلندمدت و علمی خود را دنبال می‌کند و همکاری با شرکت‌های خصوصی مانند اسپیس ایکس می‌تواند به تقویت قابلیت‌های فضایی ایالات متحده کمک کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us