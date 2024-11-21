روابط نزدیک بین رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و مدیرعامل اسپیس‌ایکس(SpaceX)، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که ممکن است نقش ناسا به طور اساسی تغییر کند. به‌ویژه پس از انتصاب ایلان ماسک به‌عنوان «رئیس دپارتمان بهره‌وری دولت» توسط ترامپ، این نگرانی‌ها برای ناسا افزایش یافته است. برخی تحلیلگران و مقامات ناسا نگران‌اند که نفوذ ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و سیاست‌های فضایی، بر ماموریت‌ها و اهداف علمی ناسا تأثیر منفی بگذارد.

پیتر جول، مدیر امنیت ملی مؤسسه سیاست‌های پیشرو، در مقاله‌ای برای اسپیس نیوز، تأکید کرده است که اگر ایلان ماسک در راستای منافع شرکت خود عمل کند، این می‌تواند ناسا را به یک سازمان قراردادی تبدیل کند.

وی با اشاره به ورود کنگره به این موضوع و تلاش برای حفظ ناسا به‌عنوان یک ارزش ملی در مقابل الیگارش‌ها، تأکید کرد: کنگره مسئولیت حفاظت از ناسا و جلوگیری از انتقال فعالیت‌های آژانس به یک شرکت خصوصی را بر عهده دارد و باید فضایی رقابتی را تأمین کند.

ناسا ممکن است نگرانی‌هایی در مورد کاهش منابع و اولویت‌های دولتی برای پروژه‌های علمی و تحقیقاتی فضایی داشته باشد. این نگرانی‌ها به‌ویژه به دلیل چالش‌هایی که ممکن است در نتیجه همکاری‌های نزدیک و رقابت‌های تجاری میان اسپیس ایکس و ناسا به وجود آید، مطرح می‌شود.

بااین‌حال، باید توجه داشت که ناسا همچنان برنامه‌های بلندمدت و علمی خود را دنبال می‌کند و همکاری با شرکت‌های خصوصی مانند اسپیس ایکس می‌تواند به تقویت قابلیت‌های فضایی ایالات متحده کمک کند.