فیروز باغلیکایا، رئیس هیئت مدیره انجمن آژانس های مسافرتی ترکیه (تورساب) به خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که انتظار میرود تعداد گردشگران دریایی که تا پایان سال ۲۰۲۵ از ترکیه بازدید میکنند از ۲ میلیون نفر فراتر رود و با رکورد ۲.۲ میلیون نفری سال ۲۰۱۳ برابری کرده یا از آن پیشی بگیرد.
باغلیکایا ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک ترکیه و پتانسیل قوی آن در گردشگری دریایی خاطرنشان کرد که تداوم رشد گردشگری دریایی در ترکیه به عوامل مختلفی از جمله زیرساختها و امنیت منطقه نیز بستگی دارد.
به گفته باغلیکایا و بر اساس دادههای وزارت حملونقل و زیرساخت ترکیه، حدود ۶۷۵ کشتی کروز از ژانویه تا جولای، بیش از یک میلیون مسافر را به ترکیه آوردند که نشاندهنده ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل است.
وی تأکید کرد که صنعت گردشگری کروز پس از همهگیری کووید-۱۹ به سرعت در سراسر جهان بهبود یافته است، بهطوری که تعداد گردشگران دریایی در جهان از ۳۰ میلیون نفر پیش از همهگیری، به ۳۵ میلیون نفر رسیده است.
فیروز باغلیکایا همچنین افزود که ترکیه نیز به عنوان کشوری که در تقاطع مسیرهای مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه قرار دارد از این بهبود بهرهمند شده است.
وی در ادامه بر اهمیت قرار گرفتن بنادر اصلی مانند کوشآداسی، ازمیر و بودروم در برنامه سفر خطوطی که به مقاصد دریای اژه و مدیترانه میروند، تأکید کرد.
رئیس هیئت مدیره تورساب اظهار داشت که این امر نه تنها باعث رونق گردشگری در این شهرها شده، بلکه موقعیت استراتژیک ترکیه را در گردشگری دریایی جهانی تقویت کرده است.
به گفته باغلیکایا، انتخاب استانبول به عنوان بندر اصلی حرکت توسط شرکتهای بزرگ گردشگری دریایی، جایگاه ترکیه را از یک ایستگاه موقت به یک قطب اصلی برای مسیرهای کروز تبدیل کرده است.
وی افزود: بندر گالاتاپورت استانبول به این پیشرفت کمک قابلتوجهی کرده است؛ زیرا استفاده از آن به این معنی است که گردشگران پیش از آغاز سفر دریایی خود، از شهر لذت میبرند و این امر به اقتصاد در طیف گستردهای از بخشها کمک میکند.
باغلیکایا با اشاره به اینکه در صورت تداوم استراتژیهای صحیح و سرمایهگذاریهای مستمر، روند رو به رشد ترکیه در صنعت گردشگری کروز ادامه خواهد یافت و خاطرنشان کرد: در این مرحله، تحلیل دقیق تحولات و پویاییهای متغیر در گردشگری دریایی و تدوین استراتژیها و نقشههای راه جدید بر اساس آنها، بسیار حیاتی است.
وی همچنین به پتانسیل بالای ترکیه برای گردشگری کروز اشاره کرد و گفت باید تغییرات جمعیتی در میان گردشگران دریایی را درک کرد و محصولات را با در نظر گرفتن آنها توسعه داد.
علاوه بر این ایشین حکیماوغلو، مدیر دفتر ترکیه در شرکت اماسسی کروز به خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که گردشگری دریایی ترکیه در سالهای اخیر وارد یک روند صعودی قوی شده است.
وی بیان کرد که بنادر مهمی مانند استانبول، کوشآداسی و ازمیر به نقاط توقف ضروری برای خطوط کروز منطقهای و جهانی تبدیل شدهاند.
حکیماوغلو با اشاره به اینکه میراث فرهنگی بینظیر، زیباییهای طبیعی و موقعیت استراتژیک ترکیه نقشی کلیدی در این افزایش علاقه دارند، افزود: ما ترکیه را تنها یک مقصد نمیبینیم، بلکه آن را قلب مسیرهای مدیترانه شرقی میدانیم. با سفرهای دریایی بیوقفه و یکساله از ترکیه، از مهمانان بینالمللی در کشورمان پذیرایی میکنیم و در عین حال به مهمانان داخلی این مزیت را میدهیم که سفر خود را از کشورشان آغاز کنند.