فیروز باغلی‌کایا، رئیس هیئت مدیره انجمن آژانس های مسافرتی ترکیه (تورساب) به خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که انتظار می‌رود تعداد گردشگران دریایی که تا پایان سال ۲۰۲۵ از ترکیه بازدید می‌کنند از ۲ میلیون نفر فراتر رود و با رکورد ۲.۲ میلیون نفری سال ۲۰۱۳ برابری کرده یا از آن پیشی بگیرد.

باغلی‌کایا ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک ترکیه و پتانسیل قوی آن در گردشگری دریایی خاطرنشان کرد که تداوم رشد گردشگری دریایی در ترکیه به عوامل مختلفی از جمله زیرساخت‌ها و امنیت منطقه نیز بستگی دارد.

به گفته باغلی‌کایا و بر اساس داده‌های وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، حدود ۶۷۵ کشتی کروز از ژانویه تا جولای، بیش از یک میلیون مسافر را به ترکیه آوردند که نشان‌دهنده ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل است.

وی تأکید کرد که صنعت گردشگری کروز پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به سرعت در سراسر جهان بهبود یافته است، به‌طوری که تعداد گردشگران دریایی در جهان از ۳۰ میلیون نفر پیش از همه‌گیری، به ۳۵ میلیون نفر رسیده است.

فیروز باغلی‌کایا همچنین افزود که ترکیه نیز به عنوان کشوری که در تقاطع مسیرهای مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه قرار دارد از این بهبود بهره‌مند شده است.

وی در ادامه بر اهمیت قرار گرفتن بنادر اصلی مانند کوش‌آداسی، ازمیر و بودروم در برنامه سفر خطوطی که به مقاصد دریای اژه و مدیترانه می‌روند، تأکید کرد.

رئیس هیئت مدیره تورساب اظهار داشت که این امر نه تنها باعث رونق گردشگری در این شهرها شده، بلکه موقعیت استراتژیک ترکیه را در گردشگری دریایی جهانی تقویت کرده است.

به گفته باغلی‌کایا، انتخاب استانبول به عنوان بندر اصلی حرکت توسط شرکت‌های بزرگ گردشگری دریایی، جایگاه ترکیه را از یک ایستگاه موقت به یک قطب اصلی برای مسیرهای کروز تبدیل کرده است.