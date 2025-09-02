فرودگاه استانبول در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ آگوست با میانگین روزانه ۱۶۳۵ پرواز، بهعنوان پرترددترین فرودگاه اروپا ثبت شد.
طبق دادههای سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا (یورکنترل)، در گزارش هوانوردی اروپا مربوط به این دوره، فرودگاه استانبول با ۱۶۳۵ تعداد پرواز در صدر پرترددترین فرودگاههای اروپا قرار گرفت.
پس از فرودگاه استانبول، فرودگاه آمستردام با ۱۴۵۰ پرواز روزانه، فرودگاه پاریس شارل دوگل با ۱۴۳۲ پرواز، فرودگاه فرانکفورت با ۱۳۸۴ پرواز و فرودگاه لندن هیترو با ۱۳۴۶ پرواز در رتبههای بعدی جای گرفتند.
همچنین فرودگاه آنتالیا با میانگین ۱۰۵۵ پرواز روزانه، در جایگاه هشتم پرترافیکترین فرودگاههای اروپا قرار گرفت.
شایان به ذکر است فرودگاه استانبول در سال جاری برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین فرودگاه جهان را کسب کرد و جایگاه خود را در میان قطبهای اصلی هوایی جهان تثبیت نمود.