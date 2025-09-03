ترکیه
3 دقیقه خواندن
ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه ترکیه برای مردم زلزله‌زده افغانستان
در حالی که عملیات نجات پس از زلزله ویرانگر افغانستان وارد روز سوم خود شده است، ترکیه کمک‌های انسان‌دوستانه خود را به این منطقه ارسال کرد.
ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه ترکیه برای مردم زلزله‌زده افغانستان
ولایت کنر، واقع در شرق افغانستان بر اثر زلزله / عکس: AA
3 سپتامبر 2025

در حالی که عملیات نجات و امدادرسانی پس از زلزله ویرانگری که روز یکشنبه ۳۱ آگوست در ولایت کنر، واقع در شرق افغانستان رخ داد، وارد روز سوم خود شده است ترکیه کمک‌های انسان‌دوستانه خود را به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه به این منطقه ارسال کرد.

وزارت دفاع ملی ترکیه روز چهارشنبه سوم سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله در افغانستان، اعلام کرد که برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه تهیه‌شده توسط مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه (آفاد) و هلال‌احمر (کیزیل‌آی) ترکیه، یک فروند هواپیمای A400M نیروی هوایی ترکیه از پایگاه ارکیلت استان قیصریه به افغانستان اعزام شد. این وزارتخانه همچنین آرزوی صبر و بهبودی برای آسیب‌دیدگان کرد.

یک مقام طالبان در ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آنادولو گفت که دیشب کمک‌های امدادی به برخی مناطق دورافتاده رسید.

وی توضیح داد که اداره طالبان ابتدا قصد داشت مردم را به مکان‌های امن منتقل کند، اما مردم حاضر به ترک خانه‌های خود نشدند، زیرا اجساد عزیزانشان هنوز زیر آوار بود و بنابراین تیم‌های امدادی چادر و سایر اقلام ضروری را توزیع کردند.
این مقام طالبان همچنین گفت: کمک‌ها در صورت امکان با خودرو ارسال می‌شوند، اما در مناطق آسیب‌دیده از هلیکوپتر برای انتقال کمک‌ها و اعزام مجروحان به بیمارستان‌ها استفاده می‌کنیم.

به گفته مقامات کنر، این ولایت بیشترین آسیب را در شرق افغانستان دیده و تاکنون بیش از ۱,۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

 شرایط کوهستانی و جاده‌های آسیب‌دیده، تحویل کمک‌ها را دشوار کرده است، اما تیم‌های امدادرسان موفق شده‌اند به همه مناطق آسیب‌دیده برسند.

عبدالوحید، یکی از ساکنان کنر، گفت که پس‌لرزه‌ها هنوز ادامه دارند و مردم را در ترس فرو برده است.
همچنین روز سه‌شنبه یک زلزله تازه به قدرت ۵.۲ ریشتر شمال‌شرقی افغانستان را لرزاند که در شمال‌غرب پاکستان نیز احساس شد.

مرتبطTRT Global - سازمان ملل: فاریاب افغانستان با شدیدترین خشکسالی پنج سال اخیر روبه‌رو است
مطالب پیشنهادی

سازمان‌های انسان‌دوستانه هشدار داده‌اند که وسعت ویرانی نیازمند حمایت فوری بین‌المللی است تا از تشدید بحران جلوگیری شود.

افزون بر این ایندریکا راتوات، هماهنگ‌کننده امور انسا‌ن‌دوستانه سازمان ملل در افغانستان، گفت: این زلزله ویرانگر در شرق افغانستان در زمانی رخ داد که این کشور با چندین بحران همزمان روبه‌روست.

وی افزود که با توجه به آمار، دورافتادگی مناطق و توپوگرافی بسیار دشوار، تعداد افراد تحت تاثیر قرارگرفته از این زمین‌لرزه می‌تواند به صدها هزار نفر برسد.

چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، چین، هند و برخی کشورهای غربی نیز وعده کمک به افغانستان داده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، اعلام کرد که تنها در استان کنر ۱,۴۱۱ نفر کشته، ۳,۱۲۴ نفر زخمی و ۵,۴۱۲ خانه تخریب شده است.  

به گفته وی، آمار قربانیان ممکن است با انتشار داده‌های سه ولایت دیگر شامل ننگرهار، لغمان و پنجشیر افزایش یابد.

براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی در ۲۷ کیلومتری شرق-شمال‌شرق جلال‌آباد و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد، زمانی که بیشتر ساکنان در خواب بودند.

این سومین زلزله بزرگ پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ است که افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us