در حالی که عملیات نجات و امدادرسانی پس از زلزله ویرانگری که روز یکشنبه ۳۱ آگوست در ولایت کنر، واقع در شرق افغانستان رخ داد، وارد روز سوم خود شده است ترکیه کمک‌های انسان‌دوستانه خود را به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه به این منطقه ارسال کرد.

وزارت دفاع ملی ترکیه روز چهارشنبه سوم سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله در افغانستان، اعلام کرد که برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه تهیه‌شده توسط مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه (آفاد) و هلال‌احمر (کیزیل‌آی) ترکیه، یک فروند هواپیمای A400M نیروی هوایی ترکیه از پایگاه ارکیلت استان قیصریه به افغانستان اعزام شد. این وزارتخانه همچنین آرزوی صبر و بهبودی برای آسیب‌دیدگان کرد.

یک مقام طالبان در ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آنادولو گفت که دیشب کمک‌های امدادی به برخی مناطق دورافتاده رسید.

وی توضیح داد که اداره طالبان ابتدا قصد داشت مردم را به مکان‌های امن منتقل کند، اما مردم حاضر به ترک خانه‌های خود نشدند، زیرا اجساد عزیزانشان هنوز زیر آوار بود و بنابراین تیم‌های امدادی چادر و سایر اقلام ضروری را توزیع کردند.

این مقام طالبان همچنین گفت: کمک‌ها در صورت امکان با خودرو ارسال می‌شوند، اما در مناطق آسیب‌دیده از هلیکوپتر برای انتقال کمک‌ها و اعزام مجروحان به بیمارستان‌ها استفاده می‌کنیم.

به گفته مقامات کنر، این ولایت بیشترین آسیب را در شرق افغانستان دیده و تاکنون بیش از ۱,۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

شرایط کوهستانی و جاده‌های آسیب‌دیده، تحویل کمک‌ها را دشوار کرده است، اما تیم‌های امدادرسان موفق شده‌اند به همه مناطق آسیب‌دیده برسند.

عبدالوحید، یکی از ساکنان کنر، گفت که پس‌لرزه‌ها هنوز ادامه دارند و مردم را در ترس فرو برده است.

همچنین روز سه‌شنبه یک زلزله تازه به قدرت ۵.۲ ریشتر شمال‌شرقی افغانستان را لرزاند که در شمال‌غرب پاکستان نیز احساس شد.