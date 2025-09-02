بر اساس فهرست ۱۰۰ شرکت برتر دفاعی جهان که توسط دیفنس نیوز منتشر شده است، پنج شرکت دفاعی ترکیه در سال ۲۰۲۵ در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر دفاعی جهان قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، آسلسان با درآمد ۳.۵۴ میلیارد دلار در رتبه ۴۳ قرار گرفت و بهعنوان ارزشمندترین شرکت دفاعی ترکیه معرفی شد.
پس از آن، شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) در رتبه ۴۷، روکتستان در جایگاه ۷۱، آسفات (ASFAT) در رتبه ۷۸ و امکئی (MKE) در رتبه ۸۰ قرار گرفتند.
مقایسه با فهرست سال گذشته نشان میدهد که توساش سه پله صعود کرده، آسفات با جهشی ۱۶ پلهای پیشرفت بارزی داشته و امکئی نیز چهار رتبه ارتقا یافته است.
هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاستجمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» این موفقیت را نشانهای از عزم مهندسان ترک، همافزایی صنایع دفاعی کشور و اعتماد مردم دانست.
وی تأکید کرد: راهبرد رشد پایدار ما نهتنها تضمینکننده موفقیت امروز است، بلکه ضامن رهبری جهانی فردا نیز خواهد بود. صنایع دفاعی ترکیه با افق قدرتمند، چشمانداز نوآورانه و هدف استقلال کامل، به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
ده شرکت برتر این فهرست شامل شش شرکت از ایالات متحده، دو شرکت از چین و یک شرکت از بریتانیا و فرانسه بودند.
بهطورکلی، در میان ۱۰۰ شرکت برتر صنایع دفاعی جهان، ۴۸ شرکت از آمریکا، شش شرکت از بریتانیا، پنج شرکت از ترکیه، پنج شرکت از فرانسه، پنج شرکت از چین، چهار شرکت از آلمان و سه شرکت از کره جنوبی و اسرائیل حضور دارند.