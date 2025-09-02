هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» این موفقیت را نشانه‌ای از عزم مهندسان ترک، هم‌افزایی صنایع دفاعی کشور و اعتماد مردم دانست.

وی تأکید کرد: راهبرد رشد پایدار ما نه‌تنها تضمین‌کننده موفقیت امروز است، بلکه ضامن رهبری جهانی فردا نیز خواهد بود. صنایع دفاعی ترکیه با افق قدرتمند، چشم‌انداز نوآورانه و هدف استقلال کامل، به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

ده شرکت برتر این فهرست شامل شش شرکت از ایالات متحده، دو شرکت از چین و یک شرکت از بریتانیا و فرانسه بودند.

به‌طورکلی، در میان ۱۰۰ شرکت برتر صنایع دفاعی جهان، ۴۸ شرکت از آمریکا، شش شرکت از بریتانیا، پنج شرکت از ترکیه، پنج شرکت از فرانسه، پنج شرکت از چین، چهار شرکت از آلمان و سه شرکت از کره جنوبی و اسرائیل حضور دارند.