رئیس‌جمهور اردوغان: ترکیه هرگز در برابر ظلم نتانیاهو در فلسطین سکوت نخواهد کرد
رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر تأکید کرد که آنکارا در برابر رنج مردم فلسطین تحت حملات اسرائیل بی‌تفاوت نخواهد ماند و نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنرانی خود در مراسم آغاز هفته بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام در آنکارا / عکس: AA
3 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه سوم سپتامبر طی سخنرانی خود در مراسم آغاز هفته بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام که در آنکارا برگزار شد بار دیگر تأکید کرد که آنکارا در برابر رنج مردم فلسطین زیر حملات اسرائیل بی‌تفاوت نخواهد ماند و نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

اردوغان اظهار داشت: ما هرگز نمی‌توانیم در برابر آنچه اکنون در فلسطین توسط آن فرد ستمگر و بی‌رحم نتانیاهو روی میدهد، تماشاگر و بی‌تفاوت بمانیم.

وی ضمن ابراز همبستگی با کشورهای مسلمان درگیر بحران تأکید کرد که اگر نیمی از قلب ترکیه اکنون اینجاست، نیم دیگر آن با زخم‌های خونین جهان اسلام در غزه، فلسطین، یمن، سودان و افغانستان همراه است.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به ضرورت اتحاد میان مسلمانان اعلام کرد: ما همه مسلمانان را همچون آجرهای یک ساختمان و اجزای یک بدن می‌بینیم.

در ادامه اردوغان ضمن اشاره به شرایط موجود در منطقه بیان داشت: ما ناامید نیستیم و هرگز ناامید نخواهیم شد، بدبین نیستیم و هرگز بدبین نخواهیم شد. با وجود بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و ظلم‌هایی که در جغرافیای ما جریان دارد، هرگز تسلیم یأس نخواهیم شد.

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل از اواخر سال ۲۰۲۳ حملات نظامی گسترده و ویرانگر را علیه غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۷۰۰ فلسطینی را به قتل رسانده است.

این حملات نظامی غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و مردم این منطقه اکنون با قحطی ناشی از اقدامات اسرائیل روبه‌رو هستند.

همچنین در تاریخ ۸ آگوست، کابینه امنیتی اسرائیل طرح بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور برای بازاشغال تدریجی غزه را تصویب کرد؛ طرحی که از شهر غزه آغاز می‌شود.

در نوامبر گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت،  وزیر دفاع پیشین وی، به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.

علاوه بر این، اسرائیل به دلیل حملات خود علیه غزه با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی نیز مواجه است.

