رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه سوم سپتامبر طی سخنرانی خود در مراسم آغاز هفته بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام که در آنکارا برگزار شد بار دیگر تأکید کرد که آنکارا در برابر رنج مردم فلسطین زیر حملات اسرائیل بی‌تفاوت نخواهد ماند و نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

اردوغان اظهار داشت: ما هرگز نمی‌توانیم در برابر آنچه اکنون در فلسطین توسط آن فرد ستمگر و بی‌رحم نتانیاهو روی میدهد، تماشاگر و بی‌تفاوت بمانیم.

وی ضمن ابراز همبستگی با کشورهای مسلمان درگیر بحران تأکید کرد که اگر نیمی از قلب ترکیه اکنون اینجاست، نیم دیگر آن با زخم‌های خونین جهان اسلام در غزه، فلسطین، یمن، سودان و افغانستان همراه است.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به ضرورت اتحاد میان مسلمانان اعلام کرد: ما همه مسلمانان را همچون آجرهای یک ساختمان و اجزای یک بدن می‌بینیم.

در ادامه اردوغان ضمن اشاره به شرایط موجود در منطقه بیان داشت: ما ناامید نیستیم و هرگز ناامید نخواهیم شد، بدبین نیستیم و هرگز بدبین نخواهیم شد. با وجود بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و ظلم‌هایی که در جغرافیای ما جریان دارد، هرگز تسلیم یأس نخواهیم شد.

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل از اواخر سال ۲۰۲۳ حملات نظامی گسترده و ویرانگر را علیه غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۷۰۰ فلسطینی را به قتل رسانده است.