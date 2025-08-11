بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری ۹ آگوست، حجم آب موجود در مخازن سدهای این کشور به ۲۱.۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده است که تنها ۴۲ درصد ظرفیت کل را شامل می‌شود. این میزان در مقایسه با سال گذشته که ۲۸.۹۳ میلیارد مترمکعب بود، ۲۶ درصد کاهش‌یافته است.

ورودی آب به سدهای این کشور در این مدت ۲۳.۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۴۰.۵۵ میلیارد مترمکعب) ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. خروجی آب نیز با افت ۲۱ درصدی مواجه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ سد مهم ایران از جمله سد دوستی و طرق در خراسان رضوی، سد پانزده خرداد در حوضه قم‌رود، سد استقلال در آذربایجان غربی، سد تهم و تالوار در زنجان، سد رودبال داراب در فارس، سد تنگوییه سیرجان در کرمان و سد ساوه در استان مرکزی، کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.