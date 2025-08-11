منطقه‌
1 دقیقه خواندن
سدهای ایران تنها ۴۲ درصد آب دارد
تازه‌ترین آمارها از کاهش نگران‌کننده منابع آبی ایران حکایت دارد؛ حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کمتر شده و ۱۵ سد مهم، کمتر از ۲۰ درصد پرشدگی دارند.
سدهای ایران تنها ۴۲ درصد آب دارد
نمایی هوایی از سد کارون ۴، در لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری / عکس: AA
11 اوت 2025

بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری ۹ آگوست، حجم آب موجود در مخازن سدهای این کشور به ۲۱.۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده است که تنها ۴۲ درصد ظرفیت کل را شامل می‌شود. این میزان در مقایسه با سال گذشته که ۲۸.۹۳ میلیارد مترمکعب بود، ۲۶ درصد کاهش‌یافته است.

ورودی آب به سدهای این کشور در این مدت ۲۳.۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۴۰.۵۵ میلیارد مترمکعب) ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. خروجی آب نیز با افت ۲۱ درصدی مواجه شده است.

مرتبطTRT Global - سدهای پنج‌گانه پایتخت ایران فقط ۲۰ درصد آب دارند

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ سد مهم ایران از جمله سد دوستی و طرق در خراسان رضوی، سد پانزده خرداد در حوضه قم‌رود، سد استقلال در آذربایجان غربی، سد تهم و تالوار در زنجان، سد رودبال داراب در فارس، سد تنگوییه سیرجان در کرمان و سد ساوه در استان مرکزی، کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

مطالب پیشنهادی

از سوی دیگر، میزان بارندگی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۴۷.۴ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

این وضعیت زنگ خطر جدی برای مدیریت منابع آب و تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی کشور به شمار می‌رود.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us