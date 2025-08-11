منطقه‌
سفر علی لاریجانی به عراق و لبنان برای امضای توافق امنیتی و انتقال پیام‌های سیاسی
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران، پیش از آغاز سفر خود به عراق و لبنان از امضای توافق‌نامه امنیتی با بغداد و انتقال پیام‌هایی به مسئولان لبنانی خبر داد و هدف این سفر را گفت‌وگو درباره همکاری‌های منطقه‌ای و روابط دوجانبه عنوان کرد.
علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران / عکس: Reuters
11 اوت 2025

دوشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۵، علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران که به‌تازگی به این سمت منصوب شده است در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از سفر به عراق و لبنان، اهداف و محورهای اصلی این سفر را تشریح کرد.

وی بخش نخست سفر خود را مربوط به عراق دانست و گفت: عراق کشور دوست و همسایه ماست و روابط تجاری سطح بالایی با این کشور داریم. همکاری‌های دو ملت در سطح بسیار خوبی است که نمونه آن مراسم اربعین است و پیشاپیش از دولت این کشور برای همکاری‌های گسترده با زائران تشکر می‌کنیم.

لاریجانی با اشاره به یک توافق‌نامه امنیتی میان ایران و عراق اظهار داشت که ما یک توافق‌نامه امنیتی را با عراق تدوین کرده‌ایم که نقطه مهمی است: نگاه ایران این است که امنیت شهروندان خود را در اولویت قرار دهد و هم‌زمان به امنیت همسایگان نیز توجه کند. برخلاف برخی کشورها که فقط امنیت خود را در نظر می‌گیرند، ایران در پی تقویت ثبات منطقه‌ای است. این توافق‌نامه در جریان این سفر امضا خواهد شد.

او همچنین از برنامه دیدار با گروه‌های مختلف عراقی خبر داد و گفت که در این نشست‌ها به تبادل نظر درباره همکاری‌های دوجانبه پرداخته خواهد شد.

بخش دوم سفر لاریجانی به لبنان اختصاص دارد. وی لبنان را کشوری مهم و اثرگذار در غرب آسیا خواند و افزود: ایران و لبنان دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی هستند و بسیاری از علمای تأثیرگذار در ایران ریشه لبنانی دارند. همکاری‌های ما با دولت و مردم لبنان سابقه‌دار و گسترده است و در مسائل مختلف منطقه‌ای با یکدیگر رایزنی می‌کنیم.

لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره همراه‌داشتن پیام در این سفر گفت: پیام‌هایی وجود دارد که مطرح خواهیم کرد. مواضع ما در لبنان از پیش روشن است؛ وحدت ملی و استقلال لبنان برای ما اهمیت دارد و به تقویت آن کمک خواهیم کرد. همچنین افزایش روابط تجاری میان دو کشور از موضوعات مهم این گفت‌وگوها خواهد بود.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت امنیتی منطقه اعلام کرد که لبنان تجربه طولانی در مواجهه با مسائل امنیتی دارد و اخیراً نیز درگیری‌های شدیدی با اسرائیل داشته است، همان‌گونه که ما نیز چنین تجربه‌ای داریم؛ بنابراین این گفت‌وگوها می‌تواند در ایجاد ثبات منطقه‌ای مؤثر باشد.

