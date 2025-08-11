منطقه‌
2 دقیقه خواندن
اداره طالبان خواستار واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن شد
سخنگوی اداره طالبان اعلام کرد کابل از واشنگتن خواسته است مسئولیت نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در آمریکا را به این اداره واگذار کند. این درخواست در حالی مطرح شده که روابط دو طرف پس از تحولات سال ۲۰۲۱ همچنان پیچیده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان / عکس: Reuters
11 اوت 2025

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در کابل گفت: ما رسماً از ایالات متحده خواسته‌ایم که سفارت افغانستان در واشنگتن را به اداره طالبان تحویل دهد. این اقدام یک حق قانونی و دیپلماتیک است، چرا که ما حکومت حاکم بر افغانستان هستیم و نمایندگی از مردم این کشور می‌کنیم.

مجاهد با تأکید بر اینکه ادامه فعالیت سفارت تحت مدیریت افرادی که به گفته او نمایندگی واقعی از افغانستان ندارند به ضرر منافع مردم این کشور است، افزود: واگذاری این سفارت می‌تواند گامی مهم برای آغاز تعاملات رسمی و اعتمادسازی میان کابل و واشنگتن باشد.

پس از روی کار آمدن اداره طالبان در آگوست ۲۰۲۱، بسیاری از سفارتخانه‌های این کشور در خارج از مرزها همچنان تحت کنترل دیپلمات‌های دولت پیشین باقی‌مانده‌اند. در این مدت، روابط آمریکا و افغانستان به سطح تماس‌های محدود و غیررسمی کاهش‌یافته است و واشنگتن هنوز اداره طالبان در کابل را به رسمیت نشناخته است.

تحلیلگران معتقدند که درخواست اخیر اداره طالبان، نه‌تنها اقدامی در راستای تثبیت جایگاه بین‌المللی خود است، بلکه می‌تواند آزمونی برای سنجش میزان آمادگی ایالات متحده در پذیرش نوعی تعامل عملی با کابل باشد.

سخنگوی اداره طالبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمادگی کابل برای گسترش روابط با همه کشورها گفت: ما با همه دولت‌ها، از جمله ایالات متحده، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تعامل می‌کنیم. تحویل سفارت می‌تواند نقطه شروعی برای همکاری‌های جدید باشد.

کارشناسان همچنین یادآور می‌شوند که موضوع کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان، در سال‌های اخیر یکی از مسائل بحث‌برانگیز در روابط کابل با کشورهای غربی بوده و نتیجه این کشمکش‌ها می‌تواند بر مسیر آینده سیاست خارجی افغانستان تأثیر بگذارد.

