حقانی: خروج اشرف غنی باعث ورود سریع طالبان به کابل شد
در آستانه چهارمین سالروز روی کار آمدن اداره طالبان، انس حقانی اعلام کرد که رهبری ابتدا قصد داشت از طریق توافق سیاسی و مذاکرات وارد کابل شود، اما خروج ناگهانی اشرف غنی این روند را مختل و باعث ورود فوری نظامی به پایتخت شد.
انس حقانی، از اعضای ارشد طالبان / عکس: AP
13 ساعت پیش

انس حقانی، از اعضای ارشد طالبان، در گفت‌وگویی تازه با رسانه‌های افغانستان اظهار داشت که رهبری طالبان در سال ۲۰۲۱ تلاش‌های جدی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجام داده بود و از طریق «دیپلماسی گسترده» به دنبال اطمینان‌بخشی به کشورهای خارجی بود.

وی افزود: با فرار اشرف غنی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، خلأ قدرتی ایجاد شد که منجر به غارت و هرج‌ومرج در کابل گردید و همین شرایط، تصمیم ورود سریع نیروهای طالبان به پایتخت را ضروری ساخت تا از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری شود.

حقانی همچنین به توافق‌نامه دوحه در سال ۲۰۲۰ میان طالبان و ایالات متحده اشاره کرد و آن را نماد شکست آمریکا خواند.

وی گفت: اگرچه رهبری طالبان مطمئن بود آمریکا در نهایت افغانستان را ترک خواهد کرد، اما بیم آن می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن این روند متوقف شود، به همین دلیل امضای توافق‌نامه در برابر جهان را ضروری دانستیم.

حقانی اظهار داشت: تیم مذاکره‌کننده منصوب کابل در گفت‌وگوهای موسوم به بین‌افغان عمداً روند مذاکرات را به تأخیر می‌انداخته است، به این امید که تغییر در رهبری آمریکا به لغو توافق منجر شود.

طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ با رسیدن نیروهایش به حومه کابل، کنترل مجدد پایتخت را در دست گرفتند. اشرف غنی که با بالگرد نظامی از کشور خارج شد، بعدها اعلام کرد این تصمیم را برای جلوگیری از خونریزی اتخاذ کرده است.

از آن زمان تاکنون، اداره طالبان با تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی‌ها و عدم شناسایی رسمی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه بوده است و تنها روسیه تاکنون این دولت را به رسمیت شناخته است.

