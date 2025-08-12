انس حقانی، از اعضای ارشد طالبان، در گفت‌وگویی تازه با رسانه‌های افغانستان اظهار داشت که رهبری طالبان در سال ۲۰۲۱ تلاش‌های جدی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجام داده بود و از طریق «دیپلماسی گسترده» به دنبال اطمینان‌بخشی به کشورهای خارجی بود.

وی افزود: با فرار اشرف غنی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، خلأ قدرتی ایجاد شد که منجر به غارت و هرج‌ومرج در کابل گردید و همین شرایط، تصمیم ورود سریع نیروهای طالبان به پایتخت را ضروری ساخت تا از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری شود.

حقانی همچنین به توافق‌نامه دوحه در سال ۲۰۲۰ میان طالبان و ایالات متحده اشاره کرد و آن را نماد شکست آمریکا خواند.

وی گفت: اگرچه رهبری طالبان مطمئن بود آمریکا در نهایت افغانستان را ترک خواهد کرد، اما بیم آن می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن این روند متوقف شود، به همین دلیل امضای توافق‌نامه در برابر جهان را ضروری دانستیم.