روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، اعضای کابینه چهاردهم ایران پس از نشست هیئت وزیران در محوطه ساختمان دولت در برابر خبرنگاران حاضر شدند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در این دیدار ضمن تبریک «روز خبرنگار» به اصحاب رسانه، به سؤالی درباره کریدور زنگزور پاسخ داد.

پزشکیان با بیان این‌که این کریدور آن چیزی نیست که در خبرها بزرگنمایی شده است افزود: طبق آنچه وزیر امور خارجه مطرح کرده است، خواسته‌های ایران رعایت شده است. چارچوب حفظ تمامیت ارضی، ایجاد ارتباط ما به اروپا و بسته‌نشدن راه ایران با شمال که مدنظر نظام بوده است، در آن دیده شده است؛ فقط دغدغه‌ای که وجود دارد این است که یک شرکت آمریکایی با همکاری ارمنستان می‌خواهند این راه را بسازند.

اظهارات رئیس‌جمهور ایران در شرایطی مطرح می‌شود که برخی مقام‌های دیگر ایران نسبت به این توافق میان آذربایجان و ارمنستان با همکاری و میانجی‌گری آمریکا ابراز نارضایتی کرده‌اند.

دو روز پیش‌ازاین اظهارات، در هشتم آگوست، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در نشست سه‌جانبه‌ای به میزبانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید، بیانیه مشترکی را امضا کردند.