امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه در شرایطی که پاکستان با سیلابهای شدید و ویرانگر مواجه است طی بیانیهای همبستگی خود را با آسیبدیدگان این کشور اعلام کرد و ضمن یادآوری سفر خود به پاکستان در جریان سیلاب مشابه سال ۲۰۱۰ بر تعهد ترکیه به حمایت از این کشور از طریق کمکهای انسانی، دعا و اقدامات بشردوستانه تأکید کرد.
بانوی اول ترکیه در این بیانیه اظهار داشت: به عنوان کسی که در جریان فاجعه سیلاب سال ۲۰۱۰ به پاکستان سفر کرده و از نزدیک رنج مردم را مشاهده کرده است، برای برادران و خواهرانمان که بار دیگر با چنین فاجعهای مواجه شدهاند آرزوی بهبودی سریع دارم.
وی خاطرنشان کرد که در آن زمان ترکیه از نخستین کشورهایی بود که دست یاری به سوی پاکستان دراز کرد و اکنون نیز جمعیت هلال احمر ترکیه با نظارت مستقیم بر اوضاع، در زمینههای بهداشت، مسکن، غذا و آب به آسیبدیدگان کمک میکند.
امینه اردوغان در ادامه اظهار داشت: برای کسانی که جان خود را از دست دادهاند از خداوند رحمت میخواهم و برای برادران و خواهران زخمیشده آرزوی بهبودی سریع دارم.
وی در آخر ابزار امیدواری کرد که جهان در این روزهای سخت پاکستان حمایت و با قدرت رحمت و همبستگی به التیام زخمها کمک کند.
پاکستان در هفتههای اخیر با بارشهای مداوم موسمی و سیلابهای گسترده روبهرو بوده است؛ از ۱۴ آگوست تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر در این کشور جان خود را از دست دادهاند که عمدتاً بیش از ۴۰۰ نفر در ایالت خیبر پختونخوا واقع در شمال غرب کشور بودهاند و از ۲۶ ژوئن تاکنون مجموع جانباختگان در سراسر پاکستان به بیش از ۸۲۰ نفر رسیده است.