امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه در شرایطی که پاکستان با سیلاب‌های شدید و ویرانگر مواجه است طی بیانیه‌ای همبستگی خود را با آسیب‌دیدگان این کشور اعلام کرد و ضمن یادآوری سفر خود به پاکستان در جریان سیلاب مشابه سال ۲۰۱۰ بر تعهد ترکیه به حمایت از این کشور از طریق کمک‌های انسانی، دعا و اقدامات بشردوستانه تأکید کرد.

بانوی اول ترکیه در این بیانیه اظهار داشت: به عنوان کسی که در جریان فاجعه سیلاب سال ۲۰۱۰ به پاکستان سفر کرده و از نزدیک رنج مردم را مشاهده کرده است، برای برادران و خواهرانمان که بار دیگر با چنین فاجعه‌ای مواجه شده‌اند آرزوی بهبودی سریع دارم.

وی خاطرنشان کرد که در آن زمان ترکیه از نخستین کشورهایی بود که دست یاری به سوی پاکستان دراز کرد و اکنون نیز جمعیت هلال احمر ترکیه با نظارت مستقیم بر اوضاع، در زمینه‌های بهداشت، مسکن، غذا و آب به آسیب‌دیدگان کمک می‌کند.

امینه اردوغان در ادامه اظهار داشت: برای کسانی که جان خود را از دست داده‌اند از خداوند رحمت می‌خواهم و برای برادران و خواهران زخمی‌شده آرزوی بهبودی سریع دارم.