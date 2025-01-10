دریادار زکی آکترک، مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت دفاع ملی ترکیه در گزارش هفتگی و در چارچوب مانور «وطن آبی ٢٠٢۵» که در ناو «صالح رئیس» برگزار شد، اعلام کرد که تا زمانی که تهدیدهای تروریستی وجود داشته باشد، ماموریتهای ترکیه در مرزهای جنوبی متوقف نمیشود. وی تاکید کرد که این عملیات فرامرزی، بدون آسیب به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه اجرا میشود.
وی با اشاره به تحولات سوریه، ورود این کشور به مرحلهای جدید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که ترکیه به حمایت از تقویت توان دفاعی و امنیتی سوریه ادامه خواهد داد و اجازه فعالیت هیچ گروه تروریستی را نخواهد داد. دریادار آکترک افزود که هدف اصلی ترکیه، حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.
در ادامه، وی به مانور «وطن آبی ٢٠٢۵» اشاره کرد که از ٧ تا ١۶ ژانویه در دریای سیاه، دریای اژه و دریای مدیترانه برگزار میشود. این مانور با حضور ٩٠ کشتی، ۵٠ هواپیما و ٢٠ هزار نیروی نظامی ترکیه اجرا خواهد شد که هدف آن تقویت آمادگی نظامی و نشان دادن قدرت دفاعی ترکیه است.
آکترک اعلام کرد عملیات علیه تهدیدهای امنیتی، بهویژه گروههای تروریستی مانند پ.ک.ک/ک.ج.ک، پ.ک.ک/ی.پ.گ و داعش، بدون وقفه ادامه دارد. طی یک هفته گذشته، ٩۴ تروریست در شمال عراق و سوریه از پای درآمدهاند.
شمار تروریستهای از پای درآمده در سال ٢٠٢۴ به ٣١۶۴ نفر رسیده که شامل ١۵١٩ نفر در شمال عراق و ١۶۴۵ نفر در شمال سوریه است. همچنین، ١٠٨ نفر که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه داشتند، بازداشت شدند که ٧ نفر از آنها وابسته به گروههای تروریستی بودند.