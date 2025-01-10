ترکیه
2 دقیقه خواندن
وزارت دفاع ترکیه: عملیات فرامرزی در سوریه تا پایان تهدیدات تروریستی ادامه خواهد یافت
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که عملیات نظامی فرامرزی در مناطق مختلف سوریه تا زمانی که گروه‌های تروریستی به‌طور کامل خلع سلاح شوند، ادامه خواهد یافت. این عملیات با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه در حال اجراست و هدف آن مقابله با تهدیدات تروریستی است.
وزارت دفاع ترکیه: عملیات فرامرزی در سوریه تا پایان تهدیدات تروریستی ادامه خواهد یافت
سخنگوی وزارت دفاع ملی زکی اکترک /عکس : AA
10 ژانویه 2025

دریادار زکی آک‌ترک، مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت دفاع ملی ترکیه در گزارش هفتگی و در چارچوب مانور «وطن آبی ٢٠٢۵» که در ناو «صالح رئیس» برگزار شد، اعلام کرد که تا زمانی که تهدیدهای تروریستی وجود داشته باشد، ماموریت‌های ترکیه در مرزهای جنوبی متوقف نمی‌شود. وی تاکید کرد که این عملیات‌ فرامرزی، بدون آسیب به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تحولات سوریه، ورود این کشور به مرحله‌ای جدید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که ترکیه به حمایت از تقویت توان دفاعی و امنیتی سوریه ادامه خواهد داد و اجازه فعالیت هیچ گروه تروریستی را نخواهد داد. دریادار آک‌ترک افزود که هدف اصلی ترکیه، حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.

در ادامه، وی به مانور «وطن آبی ٢٠٢۵» اشاره کرد که از ٧ تا ١۶ ژانویه در دریای سیاه، دریای اژه و دریای مدیترانه برگزار می‌شود. این مانور با حضور ٩٠ کشتی، ۵٠ هواپیما و ٢٠ هزار نیروی نظامی ترکیه اجرا خواهد شد که هدف آن تقویت آمادگی نظامی و نشان دادن قدرت دفاعی ترکیه است.

مطالب پیشنهادی

آک‌ترک اعلام کرد عملیات علیه تهدیدهای امنیتی، به‌ویژه گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک/ک.ج.ک، پ.ک.ک/‌ی.پ.گ و داعش، بدون وقفه ادامه دارد. طی یک هفته گذشته، ٩۴ تروریست در شمال عراق و سوریه از پای درآمده‌اند.

شمار تروریست‌های از پای درآمده در سال ٢٠٢۴ به ٣١۶۴ نفر رسیده که شامل ١۵١٩ نفر در شمال عراق و ١۶۴۵ نفر در شمال سوریه است. همچنین، ١٠٨ نفر که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه داشتند، بازداشت شدند که ٧ نفر از آن‌ها وابسته به گروه‌های تروریستی بودند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us