پزشکان و کادر درمان از سراسر جهان همراه با متخصصان و افراد از حرفههای گوناگون، با پیوستن به کمپینی خودجوش، آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه را خواستار شدند.
محل نگهداری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۲۷ دسامبر هنوز مشخص نیست. خانواده و همکاران دکتر ابوصفیه نگران هستند که او به زندان سده تیمن، یکی از مراکز نظامی بدنام اسرائیل که به شکنجه زندانیان شهرت دارد، منتقل شده باشد.
دکتر حسام ابوصفیه؛ پزشکی که جهان خواستار آزادی اوست
در شبکه اجتماعی ایکس، کاربران با هشتگ #FreeDrHussamAbuSafiya در حمایت از دکتر حسام ابوصفیه، خواستار آزادی فوری وی هستند. همچنین در این کمپین جهانی با شعار SPEAK UP!، شرکتکنندگان از جامعه جهانی میخواهند تا سکوت خود را شکسته و برای آزادی وی تلاش کنند.
در اینستاگرام، تصاویر و ویدئوهای بسیاری با مضمون درخواست آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه منتشر شده که نشاندهنده گسترش جهانی این کمپین است. حرکتی که در ابتدا از سوی پزشکان و کادر درمان آغاز شد، اکنون با پیوستن افراد عادی ابعاد گستردهتری یافته است.
همزمان، نگرانیها درباره سرنوشت دکتر ابوصفیه که در جریان حمله نظامی اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان بازداشت شد، در حال افزایش است.سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی از جمله عفو بینالملل نیز با انتشار بیانیههایی خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط دکتر ابوصفیه شدهاند. جامعه بینالمللی همچنان فشارها را برای افشای محل نگهداری این پزشک و تضمین حقوق انسانی وی ادامه میدهد.
دکتر حسام ابوصفیه در شرایطی بازداشت شد که پس از جانباختن پسر ۲۱ سالهاش در حمله هوایی اسرائیل، به ارائه خدمات پزشکی به مردم تحت محاصره غزه ادامه داده بود.
دکتر حسام ابوصفیه بهعنوان نماد مقاومت پزشکی غزه در شرایط بحران شناخته میشود، و وضعیت نگرانکننده وی، واکنشهای گستردهای را در سطح جهانی برانگیخته است.