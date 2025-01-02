پزشکان و کادر درمان از سراسر جهان همراه با متخصصان و افراد از حرفه‌های گوناگون، با پیوستن به کمپینی خودجوش، آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه را خواستار شدند.

محل نگهداری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۲۷ دسامبر هنوز مشخص نیست. خانواده و همکاران دکتر ابوصفیه نگران هستند که او به زندان سده تیمن، یکی از مراکز نظامی بدنام اسرائیل که به شکنجه زندانیان شهرت دارد، منتقل شده باشد.

دکتر حسام ابوصفیه؛ پزشکی که جهان خواستار آزادی اوست

در شبکه اجتماعی ایکس، کاربران با هشتگ #FreeDrHussamAbuSafiya در حمایت از دکتر حسام ابوصفیه، خواستار آزادی فوری وی هستند. همچنین در این کمپین جهانی با شعار SPEAK UP!، شرکت‌کنندگان از جامعه جهانی می‌خواهند تا سکوت خود را شکسته و برای آزادی وی تلاش کنند.