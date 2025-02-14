ترکیه
ترکیه در کنفرانس پاریس بر لزوم پاکسازی سوریه از گروه‌های تروریستی تأکید کرد
در کنفرانس بین‌المللی سوریه ، ترکیه ضمن تاکید بر اهمیت پاکسازی سوریه از گروه‌های تروریستی اعلام کرد که ترکیه در این زمینه کاملاً مصمم است.
نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه / عکس: AA
14 فوریه 2025

در کنفرانس بین‌المللی سوریه که در پاریس برگزار شد، ترکیه بر لزوم پاکسازی این کشور از گروه‌های تروریستی تأکید کرد و اعلام نمود که ترکیه کاملاً مصمم به انجام این اقدام است.

نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنرانی خود در این نشست، بر تعهد قوی ترکیه در مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات سوریه تأکید کرد.

ییلماز در این کنفرانس اظهار داشت: ثبات سوریه برای منطقه و جهان ضروری است و بر اهمیت برقراری ارتباط با دولت انتقالی سوریه و حمایت از آن برای دستیابی به استقرار و آرامش در کشور تأکید کرد.

وی همچنین افزود که چالش‌های امنیتی سوریه تنها با اراده مردم این کشور و حمایت جامعه جهانی قابل حل است.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه از گام‌های برداشته شده برای دولت انتقالی سوریه استقبال کرده و بر لزوم حمایت از این روند توسط سازمان ملل متحد و مردم سوریه تأکید کرد. این در حالی است که ترکیه همچنان بر عزم خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه و پاکسازی تمامی عناصر تروریستی از این کشور تأکید می‌کند.

ییلماز همچنین با اشاره به تهدیدات موجود علیه سوریه به‌ویژه گروه‌های تروریستی، تصریح کرد که ترکیه عزم خود را جزم کرده تا تمامی عناصر تروریستی را از این کشور پاکسازی کند.

 وی همچنین بر ضرورت مدیریت منابع طبیعی شمال شرق سوریه توسط دولت این کشور تأکید کرد تا این منابع به نفع مردم سوریه مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه سخنان خود به لزوم آغاز پروژه‌های بازسازی در سوریه برای تضمین ثبات بلندمدت این کشور اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های موجود علیه سوریه را بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی لغو کند.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس پاریس با وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه، اسد الشیبانی، دیدار کرد.

این کنفرانس در پاریس ادامه جلسات قبلی درباره سوریه بود که پیش‌تر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ در شهر العقبه اردن و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ در ریاض عربستان سعودی برگزار شده بود.

