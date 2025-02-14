در کنفرانس بین‌المللی سوریه که در پاریس برگزار شد، ترکیه بر لزوم پاکسازی این کشور از گروه‌های تروریستی تأکید کرد و اعلام نمود که ترکیه کاملاً مصمم به انجام این اقدام است.

نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنرانی خود در این نشست، بر تعهد قوی ترکیه در مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات سوریه تأکید کرد.

ییلماز در این کنفرانس اظهار داشت: ثبات سوریه برای منطقه و جهان ضروری است و بر اهمیت برقراری ارتباط با دولت انتقالی سوریه و حمایت از آن برای دستیابی به استقرار و آرامش در کشور تأکید کرد.

وی همچنین افزود که چالش‌های امنیتی سوریه تنها با اراده مردم این کشور و حمایت جامعه جهانی قابل حل است.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه از گام‌های برداشته شده برای دولت انتقالی سوریه استقبال کرده و بر لزوم حمایت از این روند توسط سازمان ملل متحد و مردم سوریه تأکید کرد. این در حالی است که ترکیه همچنان بر عزم خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه و پاکسازی تمامی عناصر تروریستی از این کشور تأکید می‌کند.

ییلماز همچنین با اشاره به تهدیدات موجود علیه سوریه به‌ویژه گروه‌های تروریستی، تصریح کرد که ترکیه عزم خود را جزم کرده تا تمامی عناصر تروریستی را از این کشور پاکسازی کند.