ترکیه
ترکیه ۴۷ خودروی جدید به سامانه پدافند هوایی «گنبد فولادی» اضافه کرد
ترکیه با افزودن ۴۷ خودروی جدید به سامانه پدافند هوایی «گنبد فولادی»، حفاظت چندلایه و مرحله‌ای در برابر تهدیدات هوایی را تقویت کرده و وارد سطح جدیدی در صنایع دفاع هوایی شد.
سامانه پدافند هوایی گنبد فولادی شرکت آسلسان ترکیه / عکس: AA
28 اوت 2025

شرکت صنایع دفاعی ترکیه، آسلسان، ۴۷ خودروی جدید و سامانه‌های پدافند هوایی را به نیروهای مسلح کشور تحویل داد تا به عنوان بخشی از پروژه چندلایه گنبد فولادی، حفاظت در برابر تهدیدات هوایی را تقویت کند.

این تحویل که روز چهارشنبه ۲۷ آگوست انجام شد، شامل مجموعه‌ای از سامانه‌های پدافند هوایی، رادار و جنگ الکترونیک است و با اضافه‌شدن این ۴۷ خودرو، ظرفیت عملیاتی و پوشش دفاعی گنبد فولادی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تحویل سامانه گنبد فولادی، افتتاح مجموعه‌ها و آیین کلنگ‌زنی اوغول‌بَی که روز چهارشنبه در آنکارا برگزار شد بیان داشت : با سامانه پدافند هوایی ملی گنبد فولادی، اکنون ترکیه در سطح متفاوتی از توانایی دفاع هوایی قرار خواهد گرفت.

وی افزود که در تولید این تجهیزات ۴۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده و با اضافه شدن ۴۷ خودروی جدید، این سامانه‌های پدافند هوایی به نیروهای مسلح شجاع و قهرمان ترکیه تحویل داده خواهد شد.

گنبد فولادی که به‌عنوان چتر امنیتی ترکیه در آسمان‌ها توصیف می‌شود، حفاظت مرحله‌ای و یکپارچه در برابر تهدیدات با ارتفاع کم، متوسط و زیاد را از طریق طیف گسترده‌ای از سامانه‌های ملی دفاعی ارائه می‌دهد.

یکی از این سامانه‌ها، سلاح ضد هوایی قورقود از آسلسان است که نیازهای دفاع نیروهای مسلح ترکیه در ارتفاع پایین را به‌صورت مؤثر، متحرک و سریع پوشش می‌دهد.

سامانه‌های حصارA+  و حصارO+  که توسط آسلسان و روکتسان ساخته شده‌اند، حفاظت مؤثر در ارتفاع پایین و متوسط را در برابر هواپیماها، موشک‌های کروز، پهپادها و هلی‌کوپترها فراهم می‌کنند.

همچنین سامانه پدافند هوایی سیپر که با همکاری آسلسان، روکتسان و توبیتاک توسعه یافته، در برابر تهدیدات بلندبرد و ارتفاع بالا مؤثر است و از تاسیسات حیاتی، واحدهای نظامی و شهرها محافظت می‌کند.

صنعت دفاعی ترکیه همچنین قابلیت‌های درگیری هوابه‌هوا را با سامانه دفاع هوایی سونگور از روکتسان و موشک گؤک‌توغ از توبیتاک گسترش داده است.

 سلاح‌های لیزری متحرک گؤک‌برک و آلکا از آسلسان و روکتسان نیز نسل بعدی محصولات دفاعی ترکیه هستند که با معماری یکپارچه طراحی شده‌اند.

سامانه دفاع موشکی گرز از آسلسان یک سیستم ترکیبی است که فناوری موشک، توپ و لیزر را یکپارچه می‌کند، در حالی که سایر سامانه‌ها مانند گؤک‌ار، گؤک‌دنیز، گؤک‌سور و لئونت از روکتسان، راهکارهای سفارشی بر اساس طراحی یکپارچه ارائه می‌دهند.

صنعت دفاعی ترکیه همچنین به توسعه فناوری‌های ملی برای خنثی‌سازی تهدیدات از مبدا ادامه می‌دهد.

 

