بزرگ‌ترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان در نسخه دریایی خود با عنوان تکنوفست وطن آبی، روز جمعه میزبان مجموعه‌ای از رویدادها و رقابت‌ها در زمینه فناوری‌های پیشرفته دریایی و زیرآبی بود.
جشنواره تکنوفست وطن آبی / عکس: AA
30 اوت 2025

بزرگترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان تکنوفست در نسخه دریایی خود با عنوان «تکنوفست وطن آبی» که از روز پنجشنبه ۲۸ آگوست در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول با تمرکز بر دریانوردی و نوآوری‌های کشور در حال برگزاریست روز جمعه ۲۹ آگوست میزبان مجموعه‌ای از رویداد‌ها و رقابت‌ها در زمینه فناوری‌های پیشرفته دریایی و زیرآبی بود.

این جشنواره با برگزاری نشست‌ها و رقابت‌های متنوع در حوزه فناوری‌های نوین دریایی و زیرآبی ادامه ادامه دارد.

 تکنوفست که تاکنون پذیرای ۱۰ میلیون بازدیدکننده و پنج میلیون شرکت‌کننده بوده از روز پنج‌شنبه آغاز شده و بازدید برای عموم در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست امکان‌پذیر است.

در چارچوب این جشنواره، «نشست هوش مصنوعی در صنعت دفاع دریایی» برگزار شد که افسران نیروی دریایی ترکیه در آن کاربردهای هوش مصنوعی در شناسایی تهدید، جنگ الکترونیک و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری را بررسی کردند.

مسئولان اعلام کردند که هوش مصنوعی می‌تواند با شناسایی زودهنگام تهدیدها، کمک بزرگی در مقابله با جنگ‌های نامتقارن و کاهش فشار کاری اپراتورها داشته باشد.

همچنین پروژه‌های ارائه‌شده بر استفاده از هوش افزوده و سامانه‌های تشخیص ناهنجاری‌ها برای بهبود آگاهی و کنترل شرایط در دریا تمرکز داشتند.

علاوه بر این، رقابت سامانه‌های بدون سرنشین زیرآبی نیز برای هشتمین سال متوالی تحت هماهنگی شرکت آسلسان برگزار شد.

از میان ۲۳۵۱ متقاضی، ۴۲ تیم برگزیده به مرحله نهایی راه یافتند تا در مأموریت‌هایی مانند نجات زیردریایی تاریخی «دوملوپینار»، ردیابی کابل‌های زیرآبی و جست‌وجوی گنج‌های مفقودشده با یکدیگر رقابت کنند.

همچنین برندگان جوایزی تا سقف ۶٬۱۱۳ دلار (۲۵۰٬۰۰۰ لیر ترکیه) دریافت خواهند کرد و جوایز ویژه‌ای نیز برای طراحی، نرم‌افزار و روحیه تیمی اهدا می‌شود.

رقبا بر اهمیت توسعه فناوری‌های ملی برای تحقق چشم‌انداز «وطن آبی» ترکیه تأکید کردند و به چالش‌های مهندسی زیرآبی و اهمیت پیشرفت قابلیت‌های دریایی داخلی اشاره نمودند.

تکنوفست وطن آبی تا ۳۱ آگوست ادامه دارد و شامل مسابقات وسایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشین، وسایل نقلیه سطحی بدون سرنشین و راکت‌های زیرآبی است که مجموعاً نزدیک به ۲۷۰۰ تیم در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

