بزرگترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان تکنوفست در نسخه دریایی خود با عنوان «تکنوفست وطن آبی» که از روز پنجشنبه ۲۸ آگوست در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول با تمرکز بر دریانوردی و نوآوری‌های کشور در حال برگزاریست روز جمعه ۲۹ آگوست میزبان مجموعه‌ای از رویداد‌ها و رقابت‌ها در زمینه فناوری‌های پیشرفته دریایی و زیرآبی بود.

این جشنواره با برگزاری نشست‌ها و رقابت‌های متنوع در حوزه فناوری‌های نوین دریایی و زیرآبی ادامه ادامه دارد.

تکنوفست که تاکنون پذیرای ۱۰ میلیون بازدیدکننده و پنج میلیون شرکت‌کننده بوده از روز پنج‌شنبه آغاز شده و بازدید برای عموم در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست امکان‌پذیر است.

در چارچوب این جشنواره، «نشست هوش مصنوعی در صنعت دفاع دریایی» برگزار شد که افسران نیروی دریایی ترکیه در آن کاربردهای هوش مصنوعی در شناسایی تهدید، جنگ الکترونیک و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری را بررسی کردند.

مسئولان اعلام کردند که هوش مصنوعی می‌تواند با شناسایی زودهنگام تهدیدها، کمک بزرگی در مقابله با جنگ‌های نامتقارن و کاهش فشار کاری اپراتورها داشته باشد.

همچنین پروژه‌های ارائه‌شده بر استفاده از هوش افزوده و سامانه‌های تشخیص ناهنجاری‌ها برای بهبود آگاهی و کنترل شرایط در دریا تمرکز داشتند.