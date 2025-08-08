به گزارش رسانههای ایران، به دلیل گرمای بیسابقه هوا و خشکی شدید مراتع و جنگلها، طی دو هفته گذشته، حداقل ۳۲ مورد گزارش آتشسوزی گسترده در ۱۱ استان ایران ثبت شده که بیش از ۴۰ درصد آنها تنها در روزهای ۶ و ۷ آگوست اتفاق افتاده است.
این حریقها خسارتهای سنگینی به صدها هکتار از پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی وارد کرده است.
بیشتر آتشسوزیها در استانهای آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، فارس، سمنان، گیلان و کردستان رخ داده است.
مسئولان محیط زیست ایران، شرایط جوی موجود را عامل اصلی این آتشسوزیها اعلام کرده و کارشناسان نیز کاهش رطوبت خاک، برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی و نبود برنامههای بلندمدت مقابله با تغییرات اقلیمی را بهعنوان عوامل تشدیدکننده مطرح میکنند.
جزئیات آتشسوزیها
به گزارش رسانههای داخلی ایران، درتاریخ ششم آگوست، آتشسوزیهایی در جنگلهای جلفا در آذربایجان شرقی، منطقه حفاظتشده هلن در چهارمحال و بختیاری، جنگلهای کُردکوی در گلستان، مراتع ارتفاعات کوه دراک شیراز و جنگل ابر شاهرود گزارش شد.
به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی آتشسوزی در جنگلهای قرهداغ شهرستان جلفا پس از چند ساعت مهار شد؛ اداره منابع طبیعی این استان «گرمای هوا» را عامل این حادثه عنوان کرد.
استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگلهای بلوط منطقه حفاظتشده هلن در پی ۳۰ ساعت آتشسوزی از بین رفت.
در استان گلستان نیز اداره کل منابع طبیعی از مهار آتشسوزی در سه منطقه جنگلی کُردکوی طی ۲۴ ساعت خبر داد و سهلانگاری انسانی، شرایط نامساعد جوی و وزش بادهای شدید را علت آن توصیف کرد.
در جنگل ابر شاهرود، آتشسوزیهای بهوجود آمده، با همکاری نیروهای امدادی و مردم محلی مهار شد.
رسانههای داخلی ایران همچنین اعلام کردند که در روزهای ۶ و ۷ آگوست، ارتفاعات کوه دراک شیراز دچار آتشسوزی شد.
هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، گفت: این حادثه با مشارکت بیش از ۱۰۰ آتشنشان و نیروهای محلی و با استفاده از بالگرد مهار شد.
وی با تأکید بر اینکه این آتشسوزی به هیچیک از مراکز نظامی نزدیک نبود، اظهار داشت: پوشش گیاهی منطقه و خشک بودن گیاهان از عوامل گسترش آتش بهشمار میروند؛ به گفته عیدیپور، بررسی علت دقیق این حریق همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، آتشسوزی در ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی، ۱۵ هکتار از مراتع منطقه حفاظتشده عبدالرزاق در کردستان، بخشهایی از جنگلهای ارمند و باغات شهرستان اردل در چهارمحال و بختیاری، ۲۳ هکتار از مراتع بوئینمیاندشت در مرز اصفهان و لرستان و ۲۰ هکتار از مراتع سیاکمر در شاهرود گزارش شد.
علی عباسنژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ایران، پیشتر اعلام کرده بود که میزان آتشسوزی در جنگلهای ایران در اواخر بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و در ۹۵ درصد موارد، عامل انسانی مقصر شناخته شده است.
کارشناسان محیط زیست نیز پیشتر درباره تأثیر خشکسالیهای درازمدت، کاهش رطوبت خاک و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی بر افزایش خطر آتشسوزی هشدار دادهاند.