وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب دور جدیدی از فشارهای اقتصادی علیه ایران، ۱۸ فرد و نهاد را به دلیل مشارکت در شبکهای که به تهران در دور زدن تحریمها و کسب درآمد کمک میکرد، تحریم کرد.
براساس بیانیه رسمی منتشرشده در روز پنجشنبه هشتم آگوست، شرکت سیستم تبادل روناک، بانک کوروش و شرکت هلدینگ نرمافزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان در صدر فهرست نهادهای تحریمشده قرار دارند.
همچنین چند شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله داده آرمان کیش، نرمافزاری داتیس آریان قشم، پردازش الکترونیک راشد سامانه، سامانه پایاپای رانک و بارید فناوری آریان نیز هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
مدیران و مسئولان این نهادها نیز در فهرست تحریمی وزارت خزانهداری گنجانده شدهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اینباره گفت: ما به مقابله با برنامههای ایران برای دور زدن تحریمها ادامه میدهیم، منابع درآمدی آن را مسدود میکنیم و مانع از تامین مالی برنامههای تسلیحاتیاش میشویم تا از امنیت مردم آمریکا محافظت شود.