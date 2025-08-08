منطقه‌
افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گرمازدگی در تبریز و برخی شهرستان‌ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گرمازدگی در تبریز و برخی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی خبر داد.
نمایی از بازار تاریخی سرپوشیده تبریز / عکس: AA
9 ساعت پیش

احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پنجشنبه ۷ آگوست، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی، نسبت به افزایش نگران‌کننده مرگ‌ومیر ناشی از گرمازدگی در برخی مناطق استان هشدار داد.

وی توضیح داد که پس از بررسی دقیق علت فوتی‌های اخیر و رد احتمال بیماری‌های میکروبی، ویروسی و عفونی، مشخص شد علت اصلی مرگ‌ها، ناشی از گرمازدگی شدید بوده است.

به گفته جودتی، بیشتر جان‌باختگان افراد بالای ۶۰ سالی هستند که در شرایط گرمای زیاد و هنگام کشاورزی، به دلیل مصرف ناکافی مایعات دچار ضعف و بی‌حالی شده‌اند و ظرف ۲۴ ساعت دمای بدنشان به بیش از ۴۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: اگر دمای بدن فردی به بالای ۴۰ درجه برسد، در ۸۰ درصد موارد به مرگ منجر می‌شود، در حالی که با مصرف کافی مایعات و کاهش دمای بدن می‌توان از این مرگ‌ها جلوگیری کرد.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به سالمندان و کودکان زیر یک سال در هوای گرم شد تا مایعات کافی به آنها داده شود.

جودتی درباره وضعیت بیمارستان‌ها اظهار داشت: بیشتر بیماران بستری در برخی بیمارستان‌ها، دچار گرمازدگی هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل ویروسی در استان وجود ندارد و افزایش بستری‌ها به دلیل گرمازدگی است.

وی در پایان توصیه کرد که در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، با استفاده از آب، کولر یا روش‌های مناسب دمای بدن کاهش یافته و مایعات کافی به بیمار داده شود تا وضعیت عمومی وی بهبود یابد.

