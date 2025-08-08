احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پنجشنبه ۷ آگوست، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی، نسبت به افزایش نگران‌کننده مرگ‌ومیر ناشی از گرمازدگی در برخی مناطق استان هشدار داد.

وی توضیح داد که پس از بررسی دقیق علت فوتی‌های اخیر و رد احتمال بیماری‌های میکروبی، ویروسی و عفونی، مشخص شد علت اصلی مرگ‌ها، ناشی از گرمازدگی شدید بوده است.

به گفته جودتی، بیشتر جان‌باختگان افراد بالای ۶۰ سالی هستند که در شرایط گرمای زیاد و هنگام کشاورزی، به دلیل مصرف ناکافی مایعات دچار ضعف و بی‌حالی شده‌اند و ظرف ۲۴ ساعت دمای بدنشان به بیش از ۴۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: اگر دمای بدن فردی به بالای ۴۰ درجه برسد، در ۸۰ درصد موارد به مرگ منجر می‌شود، در حالی که با مصرف کافی مایعات و کاهش دمای بدن می‌توان از این مرگ‌ها جلوگیری کرد.