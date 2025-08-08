پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، نگرانی خود را از نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و محدودیت در دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در افغانستان اعلام کرده بود.

شماری از فعالان حقوق زنان از اداره طالبان خواسته‌اند که خواسته‌های مشروع زنان، از جمله حق آموزش، تحصیل و کار، را به رسمیت بشناسد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان در آستانه چهارمین سالگرد اداره خود بر افغانستان قرار دارد.