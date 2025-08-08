منطقه‌
اداره طالبان گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان را رد کرد
اداره طالبان گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان و محرومیت دختران از آموزش را رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی افغانستان توصیف کرد.
زن افغان در حال کار کردن با چرخ خیاطی / عکس: Reuters
8 ساعت پیش

اداره طالبان گزارش جدید دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق زنان و محدودیت آموزش دختران در افغانستان را رد کرد و آن را مسأله‌ داخلی این کشور برشمرد.

به همین منظور، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، اعلام کرد: حقوق افراد در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین می‌شود و تعریف حقوق در هر کشور متفاوت است.

حمدالله فطرت اظهار داشت: شناخت و تعریف حقوق در هر کشور متفاوت است؛ وقتی ما در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم، حقوق را در چارچوب جامعه اسلامی و شریعت تعریف می‌کنیم و تأمین حقوق را از مسئولیت‌های دینی خود می‌دانیم.

وی افزود: موضوع آموزش زنان مسأله‌ داخلی افغانستان به شمار می‌رود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان دیده‌بان حقوق بشر از نبود اقدامات مؤثر بین‌المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده است.

پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، نگرانی خود را از نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و محدودیت در دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در افغانستان اعلام کرده بود.

شماری از فعالان حقوق زنان از اداره طالبان خواسته‌اند که خواسته‌های مشروع زنان، از جمله حق آموزش، تحصیل و کار، را به رسمیت بشناسد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان در آستانه چهارمین سالگرد اداره خود بر افغانستان قرار دارد.

